Zarząd powiatu polickiego z wotum zaufania i absolutorium

Zarząd powiatu polickiego, który tworzą (na zdjęciu od prawej) starosta Andrzej Bednarek, członkini zarządu Beata Chmielewska) oraz wicestarosta Joanna Napiwodzka, otrzymał wotum zaufania i absolutorium.

Zarząd Powiatu w Policach na piątkowej (30 czerwca) sesji otrzymał wotum zaufania i absolutorium. To pierwsze głosowanie poprzedziła debata nad raportem o stanie powiatu, a drugie - podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Obecni na sesji radni jednogłośnie wyrazili zaufanie i aprobatę dla działań w zakresie gospodarowania finansami.

Zarząd powiatu polickiego tworzą: starosta Andrzej Bednarek, wicestarosta Joanna Napiwodzka oraz członek zarządu Beata Chmielewska. Sam powiat zaś tworzą cztery gminy: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police. Mieszka w nich łącznie 84 429 osób (wg danych GUS na dzień 30.06.2022 r.), w tym Gmina Police: 39 370 osób, Gmina Dobra: 28 642 osoby, Gmina Kołbaskowo: 14 875 osób, Gmina Nowe Warpno: 1 542 osoby.

Radni pozytywnie ocenili pracę zarządu i gospodarowanie przez niego finansami. W obu głosowaniach, nad wotum zaufania i absolutorium, wynik był następujący: 16 głosów "za", czyli od wszystkich obecnych (trzy osoby były nieobecne).

- Dla samorządu powiatowego jest to szczególny moment, jest to też legitymacja na dalszą pracę - powiedział już po głosowaniach starosta. - Dziękuję bardzo radnym, którzy - mówi się kolokwialnie - są opozycyjni i demokracja daje tym radnym właśnie takie prawo kontroli, weryfikowania. Decyzja państwa o poparciu nas jest najwyższym wyrazem uznania, dla nas to bardzo cenne. Partnerom naszym oczywiście bardzo dziękuję za cierpliwość, za profesjonalizm. Dedykujemy to dobre głosowanie przede wszystkim pracownikom. Mamy nadzieję, że uda nam się sprostać wyzwaniom w tym szczególnie trudnym roku 2023.

Przysłowiową łyżką dziegciu dla zarządu było odczytane przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Policach oświadczenie nieobecnej na sesji radnej Anety Rejczyk-Matysiak. Pismo radnej, jak informował przewodniczący, wpłynęło już po posiedzeniu komisji rewizyjnej. Na sesji zostało odczytane po głosowaniu nad absolutorium. Radna oświadczyła na piśmie, że składa odrębny głos w sprawie udzielenia zarządowi powiatu polickiego absolutorium za 2022 rok, wyjaśniała, że związane to jest z tym, że właśnie w ubiegłym roku zarząd pracował na budżetem tegorocznym, który - jej zdaniem - naraża dyscyplinę finansów publicznych, bo płace dla pracowników nie są zabezpieczone do końca 2023 roku, a tylko do października tego roku. ©℗

(sag)