Zapłacą grzywnę? Wspólne Wyspy pod lupą prokuratury

– W związku z czynami z art. 506 pkt 1, art. 506 pkt 5, art. 514, art. 507 ustawy Kodeks wyborczy materiały wyłączono do odrębnego postępowania celem kontynuowania czynności dowodowych. Obecnie z uwagi na dobro postępowania Prokuratura nie może przekazać więcej informacji do wiadomości publicznej – wskazała prokurator Julia Szozda, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Z pięciu zarzutów, jakie pojawiły się wokół komitetu wyborczego wyborców Joanny Agatowskiej Wspólne Wyspy pozostały cztery. Śledczy kompletują materiał dowodowy. Chodzi m.in. o nielegalne wydatkowanie i pozyskiwanie środków pieniężnych w czasie kampanii wyborczej Joanny Agatowskiej.

REKLAMA

Sprawa trafiła na prokuratorskie biurka w lipcu ubiegłego roku po dopatrzeniu się nieprawidłowości przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie. Tomasz Czapiewski odrzucił sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Wyborców Joanny Agatowskiej Wspólne Wyspy.

– Zgodnie z otrzymanymi informacjami, postanowienie uprawomocniło się w związku z brakiem wniesienia odwołania. Zobowiązania nałożone w drodze niniejszego postanowienia na komitet zostały wykonane. Niezależnie od powyższego, zgodnie z obowiązującym prawem, naruszenia poszczególnych przepisów Kodeksu wyborczego zostaną zgłoszone do organów ścigania – informował komisarz Tomasz Czapiewski. I te zapowiedzi zostały zrealizowane.

Prokuratura przeprowadziła już część z czynności, są kolejne informacje w tej sprawie. - W związku z czynami z art. 506 pkt 1, art. 506 pkt 5, art. 514, art. 507 ustawy Kodeks wyborczy materiały wyłączono do odrębnego postępowania celem kontynuowania czynności dowodowych. Obecnie z uwagi na dobro postępowania Prokuratura nie może przekazać więcej informacji do wiadomości publicznej - wskazała prokurator Julia Szozda, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

O co chodzi? Artykuł 506 pkt 1 wskazuje na pozyskiwanie korzyści majątkowych na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkowanie środków finansowych komitetu na cele inne niż związane z wyborami. Zaś punkt 5 mówi o wydatkowaniu środków finansowych komitetu wyborczego z naruszeniem limitów wydatków określonych dla komitetów wyborczych.

Artykuł 507 skupia się na przekazywaniu i przyjmowaniu niedozwolonych wartości niepieniężnych. Natomiast w artykule 514 chodzi o dokonywanie wydatków na agitację wyborczą z przekroczeniem limitu tych wydatków. Jak informuje prokuratura, jedna z nieprawidłowości została umorzona. – Uprzejmie informuję, że dochodzenie o czyn z art. 506 pkt. 3 ustawy Kodeks wyborczy zostało umorzone z uwagi na brak znamion czynu zabronionego – wskazała prokurator J. Szozda.

Ta nieprawidłowość miała dotyczyć pozyskiwania środków po dniu wyborów. Przypominamy, że prawnie za karne nieprawidłowości nie odpowiada jednak promowany przez komitet kandydat, a „twórcy” komitetu, w większości przypadków na pierwszej linii frontu jest pełnomocnik finansowy, a w drugiej kolejności założyciel, lub założyciele komitetu. Za wskazane czyny grożą grzywny od tysiąca do nawet 100 tysięcy złotych. ©℗

(km)

REKLAMA