Wtorek, 23 grudnia 2025 r. 
REKLAMA 1 szczecin
REKLAMA

Zamyka się „Stoczniowiec” przy ul. Parkowej

Data publikacji: 23 grudnia 2025 r. 06:39
Ostatnia aktualizacja: 23 grudnia 2025 r. 06:39
Zamyka się „Stoczniowiec” przy ul. Parkowej
To miejsce przechodzi do histrorii.  

We wtorek 23 grudnia zamyka się sklep Społem przy ul. Parkowej w Szczecinie. Na około dwa i pół roku. Wróci w odmienionej nowoczesnej formie, ale jedno się nie zmieni - pozostanie „Stoczniowcem”.

Zgodnie z zapowiedziami dotychczasowy pawilon zostanie wyburzony, w tym miejscu powstanie pięciokondygnacyjna kamienica ze 119 mieszkaniami. Na dole ulokowany będzie „Stoczniowiec” z wejściem od ul. Parkowej, dwa inne lokale usługowe a w podziemiu miejsca garażowe.

- To inwestycja realizowana przy współudziale firmy zewnętrznej  - mówi Mariusz Gadomski, wiceprezes ds. handlu w PSS Społem. - Robimy to nie pierwszy raz. Po „Stoczniowcu” takie same plany mamy z pawilonem przy ul. Lelewela, a potem przy ul. Emilii Gierczak w Dąbiu. Załoga „Stoczniowca” w tym czasie będzie miała pracę w innych naszych sklepach. Na terenie Szczecina mamy 35 sklepów spożywczych i 5 przemysłowych.

Szyld „Stoczniowca” zostanie zastąpiony nowym. Dotychczasowy ma zostać zagospodarowany w inny sposób. (K)

REKLAMA
REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj
REKLAMA

Pogoda

1 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA