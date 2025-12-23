Zamyka się „Stoczniowiec” przy ul. Parkowej

To miejsce przechodzi do histrorii.

We wtorek 23 grudnia zamyka się sklep Społem przy ul. Parkowej w Szczecinie. Na około dwa i pół roku. Wróci w odmienionej nowoczesnej formie, ale jedno się nie zmieni - pozostanie „Stoczniowcem”.



Zgodnie z zapowiedziami dotychczasowy pawilon zostanie wyburzony, w tym miejscu powstanie pięciokondygnacyjna kamienica ze 119 mieszkaniami. Na dole ulokowany będzie „Stoczniowiec” z wejściem od ul. Parkowej, dwa inne lokale usługowe a w podziemiu miejsca garażowe.



- To inwestycja realizowana przy współudziale firmy zewnętrznej - mówi Mariusz Gadomski, wiceprezes ds. handlu w PSS Społem. - Robimy to nie pierwszy raz. Po „Stoczniowcu” takie same plany mamy z pawilonem przy ul. Lelewela, a potem przy ul. Emilii Gierczak w Dąbiu. Załoga „Stoczniowca” w tym czasie będzie miała pracę w innych naszych sklepach. Na terenie Szczecina mamy 35 sklepów spożywczych i 5 przemysłowych.



Szyld „Stoczniowca” zostanie zastąpiony nowym. Dotychczasowy ma zostać zagospodarowany w inny sposób. (K)

