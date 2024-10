Zamknęli tunel w Świnoujściu. Powód jest zaskakujący

Nic specjalnego się z tunelem nie dzieje, poza tym, że niektórym ludziom przeszkadza on jak nieleczone hemoroidy.

Brak kluczowej informacji! Tj. z której strony weszły? Uciekają do Niemiec czy wyruszają na podbój Rzeczypospolitej?

egon

2024-10-28 08:16:06

Majn got co sie z tym tunelem dzieje . Nie ma tygodna by nie był zamykany z powodu jakiś prac. Dlaczego nie nazwiecie tego poprawianiem niedoróbek z etapu drążenia i budowy ? Tak byłoby uczciwiej