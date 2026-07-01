Zamknęła się księga zasłużonej dyrektorki biblioteki

Na Cmentarzu Komunalnym w Nowogardzie 29 bm. pożegnano Zofię Pilarz – wieloletnią dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i zasłużoną postać życia kulturalnego miasta. Rodzinie przekazano pośmiertnie Złotego Gryfa jako wyraz uznania za jej wieloletnią pracę i wkład w rozwój lokalnej kultury.

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Mszy żałobnej przewodniczył ks. Grzegorz Legutko, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. W ostatniej drodze pani Zofii towarzyszyły poczty sztandarowe: Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Stowarzyszenia Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć, nadając uroczystości szczególnie podniosły i patriotyczny charakter.

Nad mogiłą zgromadzili się mieszkańcy, przyjaciele oraz osoby, które przez lata współpracowały z Zofią Pilarz i korzystały z jej wiedzy oraz doświadczenia. Jednym z najbardziej wzruszających momentów ceremonii było odczytanie życiorysu pani Zofii przez Mirosława Berezowskiego. Z wyraźnym poruszeniem przypomniał jej bogatą drogę zawodową, działalność patriotyczną oraz ogromne zasługi dla Nowogardu i jego mieszkańców. Wspominał kobietę, która przez całe życie służyła innym, promując kulturę, historię i wartości patriotyczne.

Szczególną rangę uroczystości podkreśliło wręczenie rodzinie pośmiertnego odznaczenia. W imieniu władz samorządu województwa aktu tego dokonała radna Sejmiku Wojewódzkiego Beata Smoleńska w towarzystwie wiceburmistrza Nowogardu Bogumiła Gały. Był to symboliczny wyraz wdzięczności za wieloletnią służbę na rzecz kultury, edukacji oraz pielęgnowania pamięci historycznej.

Zofia Pilarz przez blisko pół wieku kierowała nowogardzką biblioteką, wychowując kolejne pokolenia czytelników. Była ambasadorką kultury, miłośniczką historii i osobą głęboko zaangażowaną w życie społeczne miasta. Swoją wiedzą, życzliwością i oddaniem zjednała sobie szacunek wielu mieszkańców.

„Kurier Szczeciński” miał zaszczyt wielokrotnie rozmawiać z Panią Zofią. Zawsze imponowała wiedzą, pasją i troską o pamięć historyczną. Chętnie opowiadała o Polsce, patriotyzmie i Nowogardzie.

Zofia Pilarz – wieloletnia członkini środowisk patriotycznych oraz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin, a także dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w latach 1992–2016 odeszła 24 czerwca 2026 roku. Z nowogardzką placówką związana była zawodowo nieprzerwanie od 1968 roku. Została pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Nowogardzie. ©℗

Tekst i fot. Jarosław BZOWY

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