Zamkną wahadło w Policach. Autobusy i samochody objazdem

Fot. Agnieszka Spirydowicz

Na co najmniej kilka godzin zostanie zamknięty odcinek ul. Piłsudskiego w Policach na fragmencie, w którym prowadzona jest budowa, czyli na tzw. wahadle. To przez rozszczelnienie wodociągu. Nie wiadomo jeszcze jak długo potrwa naprawa. Będzie prowadzona w nocy. Przejazd przez wahadło ma być zamknięty dziś (wtorek, 25 kwietnia) około godz. 21.

Od tej pory wszyscy kierowcy będą musieli korzystać z objazdu. Zmienioną trasą pojadą też autobusy, które tam kursują, m.in. linia 107.

- Jeżeli chodzi o linię 107 to będziemy jeździć ul. Wojska Polskiego, Grunwaldzką i Siedlecką - poinformował Grzegorz Ufniarz, kierownik ds. przewozów w SPPK.

Policki ZWiK będzie starał się usunąć awarię w nocy, kiedy ruch na drodze i uciążliwość dla mieszkańców są mniejsze.

- Będziemy naprawiali w nocy, do skutku - mówi Jacek Stasiak dyrektor ds. eksploatacji w ZWiK. - Mam nadzieję, że to rozszczelnienie nieduże, że szybko naprawimy i puścimy ruch, że zdążymy do rana.

Ale tak naprawdę skalę uszkodzenia będzie można ocenić po rozpoczęciu prac. Na czas ich prowadzenia kilka budynków zostanie pozbawionych wody.

- To rozszczelnienie nie jest na tyle wielkie, żeby trzeba było od razu zakręcać wodę - tłumaczy dyrektor. - Planujemy zakręcić wodę po godz. 22. Kilka budynków będzie jej pozbawionych. Na szczęście to pora, w której nie powinno być to bardzo uciążliwe dla mieszkańców.©℗

(sag)