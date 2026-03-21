Zamkną parking przy ul. Litewskiej

Dojazd do szpitala możliwy jest dedykowaną linią autobusową nr 95, która zatrzymuje się bezpośrednio przed główną bramą placówki. Fot. Bartosz PANUŚ

Parking przy ul. Litewskiej, z którego korzystają pacjenci, odwiedzający oraz pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie, zostanie na kilka dni wyłączony z użytkowania w związku z pracami remontowymi nawierzchni. Zamknięcie obowiązuje od godzin wieczornych w sobotę 21 marca, do godz. 20 w środę, 25 marca.

Wszystkie pojazdy należy usunąć z parkingu do soboty do godz. 20. Samochody pozostawione po tym terminie będą odholowane na koszt właściciela.

Na czas prac zaleca się korzystanie z alternatywnych miejsc postojowych – w szczególności parkingów zlokalizowanych przy pętli tramwajowo-autobusowej Osiedle Zawadzkiego oraz przy hali widowiskowo-sportowej ENEA Arena. Dojazd do szpitala możliwy jest dedykowaną linią autobusową nr 95, która zatrzymuje się bezpośrednio przed główną bramą placówki.

Ponowne otwarcie parkingu planowane jest w godzinach wieczornych 25 marca, w zależności od postępu prac.

(K)

