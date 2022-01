Zamieszanie wokół przejazdu przez granicę w Świnoujściu. Kierowcy zdezorientowani

Sytuacja na przejściu granicznym Świnoujście-Garz zmienia się jak w kalejdoskopie. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia władze miasta poinformowały, że 4 stycznia wykonawca modernizacji ulicy Grunwaldzkiej prawdopodobnie umożliwi przejazd przez granicę. W ostatniej chwili decyzja została zmieniona! Kierowcy są zaskoczeni taką informacją.

W poniedziałek (3 stycznia) prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz poinformował, że otwarcie przejazdu zostaje znów przesunięte. Jako powód podał względy bezpieczeństwa.

- W tej chwili nie powinniśmy dopuścić do zwiększenia ruchu aut w tym rejonie miasta, dopóki nie będzie gotowy modernizowany odcinek pomiędzy ulicami Mazowiecką a Wielkopolską. Obecnie objazdy wyznaczone są przez chodniki, drogi alternatywne, jest ruch wahadłowy. To wszystko powoduje, że przejazd jest utrudniony. Jeśli otworzymy przejazd z Niemiec, liczba aut zdecydowanie wzrośnie. Utrudni to poruszanie się w tej części miasta, wpłynie również na bezpieczeństwo - argumentuje J. Żmurkiewicz.

Modernizacja ul. Grunwaldzkiej jest trudna ponieważ ograniczone są możliwości wyznaczenia objazdów. Z tego powodu prace zostały podzielone na kilka etapów. Obecnie najbardziej zaawansowane roboty są na odcinku od przejścia granicznego do ul. Krzywej. Kiedy więc kierowcy mogą się spodziewać otwarcia przejazdu do Niemiec? Miasto uważa, że będzie to możliwe dopiero na przełomie lutego i marca.

(rj)