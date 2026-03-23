Zamek zaprasza na urodziny Lubinusa. 461 lat wielkiego pomorskiego kartografa

Słynny teolog, kartograf, matematyk i przede wszystkim autor ważnej dla historii Pomorza Zachodniego Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego - Lubinus to postać niezwykle zasłużona w dziejach naszego regionu. Obchodzić będziemy jego 461. urodziny. Z tej okazji Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie przygotowuje program tematycznych spacerów, zwiedzania czy pokazów filmowych.

We wtorek, 24 marca, przypada 461. rocznica urodzin Eilharda Lubinusa – wybitnego XVII-wiecznego uczonego i autora Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego z 1618 roku. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza do udziału w spotkaniu tematycznym poświęconym jego życiu i działalności. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 15.30, a poprowadzi je przewodnik Tomasz Wieczorek.

Uczestnicy zwiedzą Gabinet Lubinusa, wysłuchają prezentacji tematycznej oraz obejrzą film dokumentalny "Zamek wśród Atrakcji Pomeranii" w reżyserii Ireneusza Paczkowskiego. Na koniec odbędzie się spacer po zamkowych dziedzińcach, podczas którego przybliżone zostaną najważniejsze elementy historyczne obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Lubinusa oraz postaci księcia Filipa II. Zamek zaprasza również na kolejne spotkanie, które odbędzie się 3 kwietnia – w rocznicę nadania praw miejskich Szczecinowi przez księcia Barnima I.

Program wydarzenia wygląda następująco: o godz. 15.30 rozpocznie się zwiedzanie Gabinetu Lubinusa (termin I, zbiórka uczestników przy szatni w wejściu B lub D), o godz. 16.30 odbędzie się drugie zwiedzanie gabinetu. O godz. 17.00 - prezentacja tematyczna w Sali Bogusława X i projekcja filmu „Zamek wśród Atrakcji Pomeranii" (zbiórka uczestników w Sali Bogusława X, wejście B lub D). O godz. 18.30 - spacer po zamkowych dziedzińcach (zbiórka uczestników przy Wieży Zegarowej), a jego trasa obejmie: Duży Dziedziniec (zegar zamkowy, płyta erekcyjna ks. Barnima XI, płyta nagrobna ks. Barnima III, zegary słoneczne), Dziedziniec Menniczy (figura biskupa Ottona z Bambergu, płyta erekcyjna książąt Filipa II i Franciszka I, obrys kościoła św. Ottona oraz makieta zamku w skali 1:100), pomnik księcia Bogusława i Anny Jagiellonki.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.©℗

(aj)





