Zamek - nowa historia. Wielkie otwarcie skrzydła północnego [GALERIA]

Fot. Agata Jankowska

Na Zamku Książąt Pomorskich trwa wielkie świętowanie. Przez cały weekend można zwiedzać otwarte po wieloletnim remoncie skrzydło północne budowli, a także wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących. Na szczecinian czeka wiele atrakcji, w tym pięknie odnowione komnaty zamku czy taras widokowy.

Od soboty podziwiać można nie tylko sale i komnaty, które przez lata były niedostępne dla odwiedzających. Zamek Książąt Pomorskich udostępnia także katakumby, zbrojownię, taras przy skarpie, a także górny taras na dachu zamku, z którego można podziwiać panoramę Szczecina. Otwarte skrzydło północne udostępnia także takie przestrzenie, jak: Salę Bogusława X, Gabinet Lubinusa, Komnaty Książęce. Swoją siedzibę odzyskał Teatr Piwnica przy Krypcie. W Sali Katarzyny jest teraz sala konferencyjna. Zabytkowe piwnice poddano starannym zabiegom konserwatorskim, a sarkofagi Gryfitów wróciły do gotyckiej Krypty Książęcej - te zresztą budzą szczególne zainteresowanie zwiedzających. W podziemiach zabezpieczono i wyeksponowano zabytki archeologiczne - widać je pod szklanymi podłogami i w gablotach. To właśnie tutaj, w podziemiach Zamku, czuje się najbardziej historię i ducha przeszłości.

Pięknie wykończono także sale na pierwszym i drugim pietrze skrzydła północnego, czyli Salę Jana Fryderyka, Salę Elżbietańską, Salę Króla Eryka Pomorskiego czy Salę Króla Stanisława Leszczyńskiego. Na pierwszym piętrze możemy podziwiać eksponaty w Gabinecie Lubinusa i w Komnacie Książęcej. Z tarasu na poziomie 3. podziwiać możemy piękne widoki - zarówno miasta, jak i dziedziniec Zamku czy jego okazałe wieże.

Wspaniale prezentuje się także Sala Księcia Bogusława - składają się na nią kunsztownie dekorowane ściany, kandelabry, scena i widownia.

Wielkiemu otwarciu skrzydła północnego towarzyszyły atrakcje dla dzieci i dorosłych. Na tarasie przy skarpie stali kat oraz kowal. Ten pierwszy pokazywał, jak w dawnych wiekach karano winnych, ten drugi prezentował miecze, hełmy i zbroje rycerskie. Na dziedzińcu zamku trwały pokazy nawiązujące do historii obiektu i rodu Gryfitów. W programie znalazły się również: zwiedzanie z przewodnikiem, fotobudka, dworski orszak, wspólna nauka belgijki czy pokazy walk średniowiecznych Drużyny Grodu Trzygłowa, zajęcia muzyczne i plastyczne dla dzieci, szkicowanie zamku z uczniami i pedagogami Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusi w Szczecinie, a także nocne zwiedzanie.

Atrakcje związane z otwarciem skrzydła północnego czekają na nas jeszcze w niedzielę. Od godz. 11.00 zaczyna się zwiedzanie Zamku z przewodnikiem, będzie fotobudka, stanowisko kata, niedzielny koncert południowy Consortium Sedinum w Sali Księcia Bogusława X (obowiązują wejściówki), widowisko plenerowe Gwardii Gryfa, a także renesansowe animacje.

Przypomnijmy, że skrzydło północne zostało zamknięte po wydarzeniach z 11 maja 2017 roku, kiedy to w wyniku erozji gleby (pustki w gruncie) zapadł się jeden z filarów pociągając za sobą fragmenty stropów na kolejnych kondygnacjach. Wykonawca robót budowlanych – Mostostal Warszawa S.A. – odtworzyć miał te wnętrza zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Ważną częścią prac była również rekonstrukcja sklepień. Skarpę północną pokryło ponad 20 tysięcy sadzonek. Inspiracją projektu skarpy była m.in. mapa Szczecina z 1625 r., a projekt „sprzyja uczytelnieniu historycznych granic Starego Miasta i podkreśla reprezentacyjny charakter bryły Zamku”. Towarzyszące pracom badania przyniosły między innymi odkrycia ze schyłku epoki brązu i okresu halsztackiego (ok. 650 – 400 r. p.n.e.), czyli z czasów istnienia w tym miejscu grodu ludności kultury łużyckiej. W piwnicach odkryto pozostałości prawdopodobnie naziemnego obiektu mieszkalnego, jamy gospodarczej i paleniska z tego okresu. Znaleziono liczne fragmenty glinianych naczyń (m.in. mis, dzbanów, kubków, talerzy), fragmenty kości zwierzęcych (bydło, trzoda chlewna, bóbr) i odpady krzemienne. ©℗

(aj)

