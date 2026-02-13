Zamek nagrodzony Złotym Medalem FIAP

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie otrzymał prestiżowe wyróżnienie Fédération Internationale de l'Art Photographique – Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej. To nagroda za wzorową organizację Pomorskich Spotkań z Diaporamą.

Pomorskie Spotkania z Diaporamą Zamek Książąt Pomorskich organizuje od kilkudziesięciu lat. W tym roku odbędzie się 47. edycja. Ostatnie 20 edycji odbywało się pod patronatem FIAP.

Pomorskie Spotkania z Diaporamą to jedyna międzynarodowa impreza tego typu w Polsce, objęta patronatami FIAP oraz Fotoklubu RP. Co roku Szczecin staje się stolicą diaporamy, a na konkurs napływają prace nie tylko z Polski, ale i z całego świata m.in.: Anglii, Francji, Holandii, Słowacji, Włoch, Indii czy RPA.

