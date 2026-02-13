Piątek, 13 lutego 2026 r. 
Zalewa w Stargardzie i okolicy. Strażacy walczą z podtopieniami [GALERIA]

Data publikacji: 13 lutego 2026 r. 13:18
Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2026 r. 13:48
Zalewa w Stargardzie i okolicy. Strażacy walczą z podtopieniami
Fot. Wioletta Mordasiewicz    

Strażacy od południa działają dziś przy ul. Szarych Szeregów w Stargardzie, gdzie woda zalała teren przy tamtejszym markecie. Ratownicy wypompowują wodę, układają tamy z worków z piaskiem. Wjazd od strony ul. Broniewskiego jest zablokowany, do sklepu możliwy jest dojazd od strony ul. Powstańców Warszawy. Na miejscu są też ekipy Wód Miejskich i energetyki oraz policja.

Zabezpieczono też, póki co taśmami, rejony ul. Gdyńskiej gdzie na polach wezbrała woda.

Wczoraj wieczorem decyzją wójt gminy Kobylanka Julity Pileckiej zamknięto drogę w Rekowie. Mieszkańcy mogą korzystać z drogi Polnej przez wąwóz. Strażacy są wzywani do lokalnych podtopień w różnych miejscach miasta i powiatu.

(w) 

