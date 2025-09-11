Zakończyła się rozbudowa. Parking przy pętli Turkusowa otwarty [GALERIA]

Przebudowa parkingu przy pętli Turkusowa w Szczecinie dobiegła końca. Kierowcy, którzy na co dzień korzystają z komunikacji miejskiej i pozostawiają auta na prawobrzeżu, mogą korzystać z nowej infrastruktury. Parking usytuowany jest tuż obok węzła przesiadkowego, gdzie zbiegają się linie tramwajowe i autobusowe. Dojazd na jego teren odbywa się bezpośrednio od strony ulicy Turkusowej, a wjazd został wyraźnie oznakowany i poszerzony, by ułatwić manewrowanie samochodami w godzinach największego natężenia ruchu. Wyjazd poprowadzono tak, by usprawnić płynność ruchu i zmniejszyć ryzyko tworzenia się korków w rejonie pętli.

Na zmodernizowanym parkingu wyznaczono 129 miejsc postojowych, w tym pięć dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. Stanowiska są szerokie i czytelnie oznaczone poziomym malowaniem, a oświetlenie LED zapewni bezpieczeństwo także po zmroku. Całość otoczono nowymi nasadzeniami (jest tam ponad 30 sztuk drzew, ponad 600 sztuk krzewów iglastych i liściastych, a także ponad 4 tys. sztuk bylin i traw). Drzewa w przyszłości dadzą cień w upalne dni, a krzewy rozdzielają poszczególne sektory parkingu. Zieleń pełni tu nie tylko funkcję estetyczną, ale też praktyczną, łagodzącą efekt nagrzewania się nawierzchni.

Kierowcy po zaparkowaniu mają zapewnione wygodne dojście do przystanków komunikacji miejskiej. Chodniki prowadzą bezpośrednio do peronów tramwajowych oraz zatok autobusowych, dzięki czemu przesiadka odbywa się szybko i bez konieczności przekraczania ruchliwych jezdni. Całość zaprojektowano w taki sposób, aby korzystanie z parkingu było intuicyjne, a jego funkcja jako elementu systemu „Park and Ride” została w pełni zachowana.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego udostępnił kierowcom parking w środę 10 września. Teren jest monitorowany.

Wykonawca inwestycji to Usługi Transportowo-Budowlane Bernard Baranowski, jej wartość to 2 649 924 zł brutto.

Nowe miejsca to udogodnienie dla mieszkańców prawobrzeża i wszystkich, którzy wybierają komunikację miejską jako sposób dojazdu do centrum miasta.

