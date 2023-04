Zakaz palenia nie wszędzie respektowany

W latach dziewięćdziesiąt Sejm RP uchwalił Ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ustawa zobowiązywała jednocześnie organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego do podejmowania działań zmierzających do ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu. Na podstawie tej ustawy Rada Miasta Szczecin przyjęła Uchwałę nr XXXV/880/09 w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasto Szczecin. Uchwałę podjęto z inicjatywy radnego Bazylego Barana. Paragraf 1 pkt. 1 tej uchwały dotyczył palenia wyrobów tytoniowych na przystankach komunikacji publicznej – z wyłączeniem przystanków PKP.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

PF 2023-04-17 22:14:43 Do przystanków jeszcze dodajmy ten tzw. Manhattan, gdzie prawie każdy sprzedawca kurzy przed swoją budą.

Się uśmiałem 2023-04-17 22:14:29 "Nie zawsze jednak jesteśmy obecni na każdym przystanku" XD XD XD

Palacze szpitalni 2023-04-17 21:10:47 Przystanki przystankami ale to co się dzieje na terenie Szpitali to już kompletna paranoja.W piżamach okupują wszystkie wejścia i ławki przed budynkami szpitalnymi . A jak zimno i deszcz to w toaletach chmura dymu. Zwrócenie uwagi powoduje jedynie agresje

? 2023-04-17 21:06:50 @:Gumieńce : pal smieci w ogrodku i zamykaj okno, ustaw wentylator aby syf leciał w ich stronę, wystawiaj na ogrodek rozne smierdzace rzeczy- zgniłe, niech to wąchaja co im szkodzi, wyprowadzaj pieska na trawnik niech kupe zostawia i siki,psikaj w ich stronę mocnymi odswierzaczami powietrza ,sa rozne sposoby w internecie ,nagrywaj ,zglaszaj jak zasmiecaja teren ,ich dym ich problem nie twoj.puszczaj glosna muzyke o paleniu papierosow za kazdym razem jak wychodza, jest masa utworow tego typu

wrrrrr 2023-04-17 21:03:52 @: Palenie prawem- rak i inne choroby prawem palacza czynnego nie biernego, pal sobie w domu, samochod sobie, kup, twoj dym twój smród i rak ,nie mozecie tego gowna jesc ? po co wy to palicie, dodawaj sobie kiepy i papierochy do zupy, kanapek, zezresz od razu 100% syfu ktory kupiles i nikogo nie otrujesz, proste prawda.NA PRZYSTANKACH JEST TABLICZKA ZAKAZ PALENIA -OBOWIAZUJE NA CALEJ DLUGOSCI PRZYSTANKU,TAK JAK ZAKAZ SPOZYWANIA %.WYNOCHA Z DYMEM Z DALA OD LUDZI TROJ SIE W KANAŁACH LUB PIWNICY

wrrrrrrrrrrrrrrr 2023-04-17 21:01:02 Smierdziele tytoniowie robia co chca, truja siebie i innych biernie, rakotworczy dym papierochowy zawiera ponad 100 substancji toksycznych i, to najwieksza na swiecie legalna bron masowej zagłady, nikt z tym nic nie robi, na przystankach komunikacji miejskiej obowoiazuje zakaz palenia na CALEJ DLUGOSCI PRZYSTANKU, mimo to smierdziele truja kazde, potem zasmiecaja, studzienki a potem ten syf pijecie w kranach-wywar z kiepow ,zadne sluzby nie reaguja, zero mandatow, ale otworz piwo od razu mandat

Bazyli Baran 2023-04-17 21:00:05 to ten radny, który był przeciwny odsłonięciu na Cmentarzu Centralnym Pomnika Ofiar Nacjonalistów Ukraińskich. Wspierała go w tym dziele zakłamania historii radna, niejaka Pańka. Bez względu na poglądy polityczne wstydem i hańbą dla Polaka jest głosowanie na te osoby. Pamiętajcie proszę o tym przy okazji zbliżających się wyborów.

A skąd 2023-04-17 20:55:52 ci biedni Ukraińcy i inni migranci mają wiedzieć że takie jest prawo? Nie widzę ogłoszeń na przystankach w języku innym niż polski, nie ma akcji uświadamiających ze nie palimy na klatkach, na przystankach, ze nie pijemy alkoholu itd to skąd ci biedni ludzie maja to wiedzieć? zróbcie akcje w kierunku tych co polskiego nie znają.

Propozycja 2023-04-17 20:45:52 Unio Europejska - proszę zakazać palenia papierosów i ich sprzedaży. Tak jak pieców gazowych, aut benzynowych, itp.

Yyy 2023-04-17 20:38:41 Straż miejska niemożna się ich ocokolwiek doprosić na większość telefonów odpowiadają że są bardzo zajęci i nie przyjadą zgłaszałam o samochodach parkujących na trawniku przy ul.Szafera 130 do dziś żadnej reakcji ze strony straży

Gumieńce 2023-04-17 20:33:39 A ja od 23 lat nie mogę wyjść na własny mikroskopijny ogródek, bo sąsiedzi urządzili sobie tam palarnię papierosów "open 7 days a week/24 hours". Zdrowi są, nic im nie szkodzi, tylko ja choruję.

Romek 2023-04-17 20:27:34 Skoro się uaktywnił radny Bazyli w sprawie palenia na przystankach to niechybnie zbliżają się jakieś wybory