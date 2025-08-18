Zakaz kąpieli na Dziewokliczu. Zakwitły sinice

Fot. archiwum

Po raz pierwszy w tym sezonie na jednym ze szczecińskich kąpielisk pojawiła się czerwona flaga.

– Przyczyną wprowadzenia zakazu kąpieli na Dziewokliczu jest zakwit sinic. Będzie on obowiązywać do odwołania. Wstęp na teren kąpieliska w tym czasie jest bezpłatny – poinformowała Paulina Łątka z biura prasowego szczecińskiego Urzędu Miasta.

W razie zakwitu sinic nie zaleca się wchodzenia do wody. Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu – od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. Po wypiciu mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.

(d)