Poniedziałek, 18 sierpnia 2025 r. 
Zakaz kąpieli na Dziewokliczu. Zakwitły sinice

Data publikacji: 18 sierpnia 2025 r. 15:43
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2025 r. 15:43
Zakaz kąpieli na Dziewokliczu. Zakwitły sinice
Po raz pierwszy w tym sezonie na jednym ze szczecińskich kąpielisk pojawiła się czerwona flaga.

– Przyczyną wprowadzenia zakazu kąpieli na Dziewokliczu jest zakwit sinic. Będzie on obowiązywać do odwołania. Wstęp na teren kąpieliska w tym czasie jest bezpłatny – poinformowała Paulina Łątka z biura prasowego szczecińskiego Urzędu Miasta.

W razie zakwitu sinic nie zaleca się wchodzenia do wody. Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu – od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. Po wypiciu mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha. 

(d)

