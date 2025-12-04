Zagrajmy razem dla małej szczecinianki. Charytatywna odsłona Raniutto

Fot. mat. organizatora

Trzyipółletnia Marika Ratajczak toczy bardzo trudną walkę z nowotworem mózgu. Dziewczynka przeszła już szereg skomplikowanych operacji i obecnie wymaga długotrwałego, kosztownego leczenia onkologicznego oraz intensywnej rehabilitacji. By wesprzeć leczenie dziecka, Filharmonia w Szczecinie zaprasza 7 grudnia o godz. 13.30 na charytatywną, mikołajkową odsłonę Raniutto w sali kameralnej. Biletami będą cegiełki wpłacane na zbiórkę dla Mariki.

REKLAMA

Wiosną 2025 roku życie Mariki zmieniło się w jednej chwili. Po nagłej utracie przytomności dziewczynka trafiła na stół operacyjny, gdzie lekarze walczyli o każdą minutę. Diagnoza była dla rodziny ciosem: wodogłowie z krwotokiem spowodowane dwoma guzami mózgu. Marika przeszła zabieg założenia drenażu zewnętrznego oraz kolejne operacje, a wyniki histopatologiczne potwierdziły nowotwór mózgu – gwiaździaka włosowatokomórkowego. Spędziła 34 dni unieruchomiona w szpitalnym łóżku, ucząc się od nowa poruszać i siadać, a przed nią długie miesiące intensywnego leczenia onkologicznego, rehabilitacji i specjalistycznych badań. By zapewnić jej najlepszą możliwą opiekę, rodzina zbiera środki na terapię, rehabilitację, kosztowne badania molekularne i codzienne potrzeby związane z walką o zdrowie.

W najbliższą niedzielę 7 grudnia o godz. 13.30 w sali kameralnej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie odbędzie się wyjątkowe, mikołajkowo-świąteczne – Charytatywne Raniutto dla Mariki.

– Razem z muzykami orkiestry wskoczymy do mikołajowych sań i ruszymy w muzyczny tour po świecie! – zapowiadają organizatorzy wydarzenia. – Odwiedzimy zamorskie krainy i poznamy świąteczne zwyczaje tam panujące. Poznamy też świąteczne piosenki z różnych krajów w specjalnie napisanych, nowych kolorowych aranżacjach. Czeka nas mnóstwo świątecznego klimatu, śmiechu i zabawy, do której zapraszamy całe rodziny. Spotkajmy się w nieco innej niż zwykle formule, by wesprzeć leczenie Mariki!

Wydarzenie poprowadzi Natalia Wesołowska, a na scenie wystąpi specjalnie na tę okazję powołana Mikołajkowa Orkiestra Uśmiechu w składzie: skrzypaczka Edyta Wolańska, perkusiści Jacek Wierzchowski i Jorge Luis Valcarcel Gregorio, klarnecista Krzysztof Krzyżewski, kontrabasista Karol Nasiłowski oraz trębacz Sławomir Kuszwara.

By wziąć udział w muzycznym spotkaniu, wystarczy dokonać wpłaty w wysokości co najmniej równowartości ceny biletu na Raniutto (czyli 40 zł za osobę) na rzecz Mariki Ratajczak poprzez zbiórkę prowadzoną przez fundację Cancer Fighters. W tytule przelewu / okienku „słowo wsparcia” należy wpisać RANIUTTO DLA MARIKI oraz podać liczbę wejściówek (łącznie dla dzieci i dorosłych).

Wpłat za charytatywne wejściówki należy dokonywać za pomocą strony internetowej https://pomagam.cancerfighters.pl/zbiorka/marika-ratajczak/. Następnie, po okazaniu dowodu wpłaty, będzie można odebrać wejściówki na specjalny koncert dla Mariki 7 grudnia w kasie Filharmonii.

Każdy gest ma znaczenie.

(K)

REKLAMA