Zagraj w terenie. Rodzinna sobota z questami

Jeśli ktoś lubi spędzać czas kreatywnie, aktywnie, rodzinnie lub z przyjaciółmi czy znajomymi, i do tego na świeżym powietrzu, to jest to propozycja dla niego. Miejski Ośrodek Kultury w Policach i polickie sołectwa zapraszają do udziału w „Rodzinnej sobocie z questami”. Wprawdzie nie w tę najbliższą sobotę, a następną, czyli 15 października, ale już teraz trzeba zdecydować o udziale w tej zabawie, bo na niektóre aktywności trzeba się wcześniej zapisać.

Proponowane wydarzenie to, jak wyjaśniają organizatorzy, edukacyjna gra terenowa, łącząca w sobie elementy zabawy i nauki, w której udział będą brały całe rodziny. Przyczyni się zapewne do promocji gminy, na terenie której się będzie odbywało, jej walorów turystycznych oraz przyrodniczych, a rodzinom uczestniczącym w nim zapewni mnóstwo dobrej zabawy.

Przygotowano aż trzy trasy. I uwaga - na liście uczestników organizatorzy mają już questowiczów z Torunia, Poznania oraz Łodzi. Nie może więc zabraknąć mieszkańców, Polic, Szczecina czy innych okolicznych gmin.

Inauguracja questu przyrodniczego w Zalesiu „Magiczne zakątki w TOEE” odbędzie się o godz. 8.30. Będzie okazja, do zwiedzenia tego ośrodka edukacji ekologicznej, a od godz. 9.00 - możliwość spotkania z polickimi łuczniczkami i sprawdzenia się w strzelaniu z łuku.

Rozpoczęcie questu historycznego „Police w poszukiwaniu okruchów historii” będzie przy Komendzie Straży Pożarnej - na starcie ma czekać zadanie specjalne przygotowane przez strażaków. Od godz. 11.00 do godz. 16.00 - możliwość zwiedzania kruchty i wcielenia się w postaci ze średniowiecza, na niegrzecznych czekają dyby.

Quest samochodowy „Szlakiem wkrzańskich sołectw” wystartuje przy świetlicy w Przęsocinie - na ten quest wymagane są zapisy. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: anna.rubaj@wp.pl do 10 października lub do wyczerpania miejsc (w tytule wiadomości trzeba wpisać „Szlakiem wkrzańskich sołectw”. Informacja zwrotna i otrzymanie numeru startowego jest potwierdzeniem uczestnictwa w queście). W każdym sołectwie czeka zadanie do wykonania.

O godz. 17.00 przyjdzie czas na podsumowanie „Rodzinnej soboty z questami” - odbędzie się ono w Trzebieży na terenie OSiR-u (pole namiotowe naprzeciwko wieży widokowej). I tu też atrakcje: spotkania z grupą Militarni z Trzebieży, zlot pojazdów militarnych, święto pieczonego ziemniaka ze Stowarzyszeniem Ekologicznym Łarpia i Stowarzyszeniem Sama Rama, konkurs na największego ziemniaka i najciekawszą figurkę wykonaną z warzyw - w roli głównej ziemniak. Gotowe prace muszą być opisane imieniem i nazwiskiem twórcy oraz jego wiekiem.

Wśród uczestników, którzy ukończą wszystkie trzy questy, wylosowany zostanie rower. Sponsorem wydarzenia jest Grupa Azoty Police.

(sag)