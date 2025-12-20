Sobota, 20 grudnia 2025 r. 
REKLAMA 7 szczecin
REKLAMA

Zaginioną seniorkę udało się odnaleźć po 40 minutach

Data publikacji: 19 grudnia 2025 r. 10:49
Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2025 r. 10:56
Zaginioną seniorkę udało się odnaleźć po 40 minutach
Fot. Artur Bakaj  

W 40 minut od rozpoczęcia poszukiwań w Kołobrzegu udało się odnaleźć zaginioną 78-letnią kobietę z demencją. Działania policji wsparło nagłośnienie informacji w mediach społecznościowych.

REKLAMA

W czwartek  do Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu wpłynęło zgłoszenie dotyczące zaginięcia 78-letniej kobiety cierpiącej na demencję. Seniorka na chwilę oddaliła się od córki podczas zakupów i zniknęła jej z pola widzenia. Ze względu na stan zdrowia kobiety sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji.

Policjanci od razu rozpoczęli działania poszukiwawcze, a informacja o zaginięciu została szybko rozpowszechniona także za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i koordynacji działań już po niespełna 40 minutach udało się ustalić miejsce przebywania seniorki. Kobieta została odnaleziona w centrum miasta. Na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej i bezpiecznie wróciła pod opiekę córki.

Policjanci dziękują wszystkim osobom, które udostępniały informacje i reagowały podczas poszukiwań. Podkreślają, że wspólne działanie przynosi w takich sytuacjach wymierne efekty.

(k)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

7 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA