Zaginioną seniorkę udało się odnaleźć po 40 minutach

Fot. Artur Bakaj

W 40 minut od rozpoczęcia poszukiwań w Kołobrzegu udało się odnaleźć zaginioną 78-letnią kobietę z demencją. Działania policji wsparło nagłośnienie informacji w mediach społecznościowych.

REKLAMA

W czwartek do Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu wpłynęło zgłoszenie dotyczące zaginięcia 78-letniej kobiety cierpiącej na demencję. Seniorka na chwilę oddaliła się od córki podczas zakupów i zniknęła jej z pola widzenia. Ze względu na stan zdrowia kobiety sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji.

Policjanci od razu rozpoczęli działania poszukiwawcze, a informacja o zaginięciu została szybko rozpowszechniona także za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i koordynacji działań już po niespełna 40 minutach udało się ustalić miejsce przebywania seniorki. Kobieta została odnaleziona w centrum miasta. Na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej i bezpiecznie wróciła pod opiekę córki.

Policjanci dziękują wszystkim osobom, które udostępniały informacje i reagowały podczas poszukiwań. Podkreślają, że wspólne działanie przynosi w takich sytuacjach wymierne efekty.

(k)

REKLAMA