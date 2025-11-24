Zaginęła podopieczna DPS. Policja prosi o pomoc

Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach prowadzi poszukiwania zaginionej Elżbiety Rosół. 64-latka jest podopieczną Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach. W niedzielę 23 listopada wyszła z placówki około godziny 14 i nie powróciła. Każdy, kto może znać miejsce jej aktualnego pobytu lub w ostatnim czasie miał z zaginioną jakikolwiek kontakt, proszony jest o kontakt z policją.

REKLAMA

Elżbieta Rosół ma ok. 140 cm, krótkie ciemne włosy, jest krępej budowy ciała. W chwili zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę, ciemne spodnie, niebieską czapkę, mogła mieć plecak lub torebkę. Jest podopieczną pyrzyckiego DPS.

Każdy, kto może mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca przebywania zaginionej, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Pyrzycach pod numer telefonu 47 78 28 511, lub z najbliższą jednostką policji - tel. alarmowy 112. Informacje można też przekazywać pocztą elektroniczną na adres: komenda@pyrzyce.policja.gov.pl

(K)

REKLAMA