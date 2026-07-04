Zaginął Marek Krzywiński

Policjanci z Komisariatu Policji Szczecin – Śródmieście prowadzą pilne poszukiwania za zaginionym 42-letnim Markiem Krzywińskim.

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Mężczyzna w dniu 3 lipca około godziny 8 oddalił się z miejsca zamieszkania przy ul. Langiewicza i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną ani nie dotarł do miejsca pracy. Z posiadanych informacji wynika, że oddalił się z domu z myślami rezygnacyjnymi, dlatego każda informacja mogąca pomóc w jego odnalezieniu jest niezwykle cenna.

Rysopis: wiek: 42 lata, wzrost: około 170 cm, włosy: krótkie, czarne, oczy: brązowe, lekki zarost, charakterystyczna cecha: brak uzębienia w górnej szczęce.

W chwili zaginięcia mężczyzna nie posiadał przy sobie telefonu komórkowego.

Policja apeluje do wszystkich osób, które widziały Marka Krzywińskiego lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jego aktualnego miejsca pobytu, o pilny kontakt z Komisariatem Policji Szczecin – Śródmieście pod numerem telefonu 47 78 19 101 lub najbliższą jednostką policji na terenie Szczecina.

(d)

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