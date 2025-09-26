Zachodniopomorskie TPD świętowało. Od 80 lat niesie wsparcie dzieciom [GALERIA]

Fot. Dariusz GORAJSKI

Uroczyste obchody 80-lecia działalności Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odbyły się w Domu Kultury Słowianin w Szczecinie. Wydarzenie, zorganizowane pod hasłem „Podróż z uśmiechem: 80 lat dla Dzieci”, zgromadziło przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, działaczy społecznych, pedagogów, a przede wszystkim dzieci i młodzież, dla których przez osiem dekad TPD nieprzerwanie niesie wsparcie.

– Przyszliśmy tu przede wszystkim dla was. 80 lat dla dzieci – to hasło, które przyświecało naszej organizacji od pierwszych dni po wojnie i pozostaje aktualne do dziś – podkreślał prezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zygmunt Pyszkowski.

Towarzystwo powstało we wrześniu 1945 roku, kiedy wciąż dymiły ruiny wojenne, by objąć opieką dzieci osierocone, błąkające się i pozbawione domu. – Dawaliśmy im nie tylko wyżywienie i ciepło, ale przede wszystkim nadzieję i ducha wspólnoty – przypominali seniorzy organizacji.

Jubileusz stał się okazją do wspomnień, ale także do refleksji nad współczesnymi wyzwaniami. Wśród nich znalazła się walka z przemocą wobec dzieci, zapewnienie bezpieczeństwa w żłobkach i przedszkolach czy wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych mieszkańców regionu. – Bez wsparcia samorządów i instytucji nie moglibyśmy realizować najpiękniejszej idei – budowania przyszłości dzieci – dodawał prezes Pyszkowski.

Podczas uroczystości nie zabrakło wzruszających wystąpień wieloletnich działaczy oraz przedstawicieli kół rodziców i opiekunów dzieci ze specjalnymi potrzebami. Szczególne emocje towarzyszyły ceremonii wręczenia Orderu Uśmiechu, międzynarodowego odznaczenia przyznawanego na wniosek dzieci. W imieniu Kapituły Orderu dekoracji dokonał jej kanclerz, dr Marek Michalak.

– Nie ma nic piękniejszego od uśmiechu dziecka, bo kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat – przypominał dyrektor DK Słowianin Jacek Janiak, sam kawaler Orderu Uśmiechu.

Laureatem został Zygmunt Pyszkowski, od lat związany z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, pedagog, wychowawca i społecznik. Nie krył wzruszenia, odbierając najwyższe dziecięce wyróżnienie.

Uroczystość wzbogaciły występy artystyczne podopiecznych placówek TPD oraz projekcje filmów dokumentujących codzienną działalność organizacji. Całość zwieńczył wspólny apel: aby w kolejnych dekadach nie zabrakło ludzi, którzy – jak przed laty – będą gotowi oddać serce najmłodszym.

(dg)