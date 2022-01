Zachodniopomorski ZUS ostrzega przed oszustami

- Dostajemy sygnały od klientów, że oszuści podszywają się pod numer infolinii ZUS. Podkreślamy, że nasi konsultanci nie dzwonią do klientów w sprawie zmiany numerów telefonów do konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czy też zmiany numerów telefonów używanych w komunikacji z bankami - informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego.

Do ZUS docierają sygnały o tzw. spoofingu telefonicznym. Numer i nazwę dzwoniącego, które wyświetlają się na ekranie telefonu, da się zafałszować. W ten sposób oszust podszywa się pod dowolny numer lub nazwę kontaktu. Mimo że na naszym telefonie wyświetla się informacja o dzwoniącym lub piszącym wiadomość, w rzeczywistości jest to ktoś inny. W ten sposób coraz częściej oszuści udają konsultantów banków czy przedstawicieli urzędów. Dlatego instytucja radzi, żeby nigdy nie podawać dzwoniącemu danych osobowych, w tym danych logowania do PUE ZUS.

- W ostatnich dniach otrzymujemy od klientów zgłoszenia, że odebrali połączenia z numeru infolinii ZUS 22 560 16 00 - taki numer wyświetlił się na telefonie klienta - relacjonuje Karol Jagielski. - Dzwoniący łamaną polszczyzną zapytał, czy klient potwierdza zmianę numeru telefonu do konta PUE i czy w imieniu ZUS ma poinformować banki o zmianie numeru telefonu. Zdarzały się również prośby o podanie loginu do konta w banku - w przypadku, gdy klient do PUE loguje się przez bankowość elektroniczną, bo zostanie zablokowany dostęp do PUE.

Rzecznik wyjaśnia, że zgodnie ze standardami ZUS, kiedy jest konieczny kontakt pracownika z klientem, konsultanci podają swoje imię i nazwisko. - Przekazują informację merytoryczną, zazwyczaj związaną z pytaniem klienta. Ponadto połączenia te mogą też dotyczyć wezwania na kontrolę zwolnienia lekarskiego lub prowadzonej przez ZUS konkretnej sprawy klienta. W ten sposób nie zmieniamy numeru telefonu, który służy do uwierzytelnienia w systemie - wyjaśnia Jagielski.

Oprac. (k)