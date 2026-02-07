Zachodniopomorscy „łowcy głów” ujęli ściganego listem gończym i nakazem aresztowania

Fot. KWP w Szczecinie

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zatrzymali na początku lutego Roberta Sz., który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w kraju, jak i poza jego granicami od 2021 roku.

Mężczyzna od 5 lat poszukiwany był listem gończym w celu odbycia łącznej kary ponad dziesięciu lat pozbawienia wolności za szereg przestępstw, w tym za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości środków odurzających, wymuszenia rozbójnicze oraz przestępstwo korupcyjne.

Zachodniopomorscy „łowcy głów” wykonali szereg pracochłonnych czynności zmierzających do ustalenia miejsca ukrywania się poszukiwanego. Po weryfikacji kolejnych informacji ustalili, że mężczyzna ukrywa się w mieszkaniu na terenie Warszawy. W minioną środę 4 lutego funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Szczecinie dokonali zatrzymania Roberta Sz. w jednym z warszawskich mieszkań. Poszukiwany był zaskoczony. Zatrzymany najbliższe 10 lat spędzi w zakładzie karnym.

(d)

