Zachodnia obwodnica Szczecina nieco bliżej. Są pieniądze na projekt

"Mamy zapewnione finansowanie dla Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina - poinformował na Twitterze szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

"Teraz czeka nas etap ogłoszenia przetargu, wyłonienia wykonawcy projektu budowlanego i dokumentacji niezbędnej do ZRID. To ponad 50 kilometrów nowej S (droga ekspresowa - red.) na Pomorzu Zachodnim i najdłuższy tunel w Polsce".

ZRID to skrót. Oznacza zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Dokument wydaje wojewoda.

Zadowolenia z decyzji ministra infrastruktury, który podpisał wniosek na finansowanie projektu obwodnicy, nie kryje na Twitterze poseł PiS Artur Szałabawka.

Przypomnijmy jednak, że nie jest to jeszcze przetarg na budowę drogi. Wszystkie krajowe projekty autostrad i dróg ekspresowych zostały bowiem wpisane do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 2030 (RPBDK), który w sierpniu ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Muszą teraz poczekać na dokonanie przez ekspertów i rządzących tzw. oceny strategicznej całego planu, a więc i wszystkich wpisanych do niego przedsięwzięć, także obwodnicy zachodniej Szczecina. Być może więcej dowiemy się w połowie przyszłego roku lub nawet pod jego koniec.

GDDKiA czeka też proces wykupu ziemi na trasie przebiegu zachodniego obejścia miasta.

Dodajmy, że wstępnie koszt obwodnicy szacowany jest 5 mld złotych. Sam projekt "ekspresówki" to 8-10 procent tej wartości. Podczas niedawnego spotkania u marszałka województwa padła kwota ponad 400 mln złotych.

(kl)