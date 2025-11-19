Zabytkowa willa przeszła renowację. Efekt zachwyca

Możemy już podziwiać nowy wygląd willi przy ul. Królowej Korony Polskiej. Budynek przeszedł gruntowną renowację. Fot. Agata JANKOWSKA

Dziewiętnastowieczna willa znajdująca się przy skrzyżowaniu ulic Królowej Korony Polskiej i Wawrzyniaka w Szczecinie została odnowiona i zrewitalizowana. Od teraz można podziwiać estetyczną elewację, staranną stolarkę czy elementy snycerskie. Prezentacja budynku odbyła się w środę 19 listopada z udziałem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Budynek okazałej willi od dawna wymagał interwencji konserwatora. Dziś możemy podziwiać rezultaty prac, które przywróciły temu zabytkowi dawny blask, zachowując równocześnie ważne i piękne detale w żywej kolorystyce.

Obiekt powstał jako jeden z pierwszych podczas zakładania osiedla Westend. Zbudowała go spółka Westend Wesselschaft należąca do Johannesa Quistorpa. Działo się to w roku 1872, czyli jeszcze przed formalnym zniesieniem twierdzy. Pierwszym właścicielem był niejaki Schneider. Później budynek wielokrotnie zmieniał nabywców i lokatorów, wielokrotnie przechodził też remonty i przebudowy.

- Na początku była to taka prosta, dwukondygnacyjna bryła nakryta niskim dwuspadowym dachem i jeszcze pod koniec XIX wieku budynek był przebudowany. Później na początku XX wieku, potem w 1910 roku, a ostateczną formę nabrał w latach dwudziestych. Stąd w bryle budynku możemy dzisiaj zobaczyć jeszcze te różne fazy, chociażby część od ulicy Wawrzyniaka jest tynkowana, natomiast pozostała część ma wykończenie oryginalne cegłą licową z detalami - tłumaczy Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zbytków.

Podkreśla, że podczas konserwacji odsłonięta została niesamowita barwna kompozycja zabytkowej willi.©℗

