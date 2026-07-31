Zabytkowa wiata przechodzi metamorfozę

Trwają prace przy remoncie zabytkowej żelbetowej wiaty przy ul. Batalionów Chłopskich, obok przystanku „Grabowa”. Fot. ZDiTM

Zabytkowa wiata, charakterystyczny obiekt, stojący na skraju Parku Leśnego Zdroje i służący pasażerom autobusów linii 65, 66, 77 i 84, wkracza w kolejny etap modernizacji.

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Jak informuje Krzysztof Ufland z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, zakończyły się już pierwsze prace przygotowawcze.

– Na tę chwilę wykonawca wykonał rozbiórkę zadaszenia wiaty oraz rozpoczął prace oczyszczające ściany wiaty. Po dokonaniu rozbiórki zadaszenia zostały wykonane również niezbędne pomiary do zlecenia zamówienia materiałów budowlanych. W najbliższych dniach wykonawca spodziewa się dostawy materiałów i przystąpi do dalszych prac, w tym do odbudowy zadaszenia – mówi.

Wiata została wybudowana w 1966 roku. To murowany obiekt o wymiarach 5,56 na 2,82 metra i wysokości 3,17 metra. Jest otwarty od strony północnej, z pozostałych stron osłaniają go ściany. Konstrukcja dachu wykonana została ze stali.

Celem inwestycji jest nie tylko poprawa stanu technicznego obiektu, ale również przywrócenie jego pierwotnego wyglądu. Przed rozpoczęciem remontu wiata miała czerwony kolor, po zakończeniu prac ponownie będzie beżowa, zgodnie z pierwotnym projektem sprzed blisko sześćdziesięciu lat.

Modernizacja obejmuje także montaż energooszczędnego oświetlenia LED oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się. Mieszkańcy i pasażerowie zyskają odnowioną wiatę, która zachowa swój historyczny charakter, a jednocześnie będzie bardziej funkcjonalna i komfortowa w codziennym użytkowaniu.

(dg)

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