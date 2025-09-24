Środa, 24 września 2025 r. 
Zabytkowa wiata i nowy peron [GALERIA]

Zabytkowa wiata i nowy peron
Przystanek Szczecin Pogodno, jeden z kluczowych elementów Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, wchodzi w końcowy etap modernizacji. Inwestycja obejmuje gruntowną przebudowę peronu, który został podniesiony do wysokości ułatwiającej wsiadanie do pociągów, a także odnowienie charakterystycznej, wpisanej do rejestru zabytków wiaty peronowej. Betonowa konstrukcja w stylu brutalistycznym została osadzona na nowych słupach i wkomponowana w odnowioną przestrzeń stacji. Obok niej stanęły nowe wiaty, a na peronie prowadzone są ostatnie prace wykończeniowe.

Równolegle zakończono budowę szybów windowych i wzniesiono schody przy nowej kładce nad torami. Schody przy wiadukcie ulicy Mickiewicza są jeszcze w realizacji, jednak całość prac zbliża się do finału. Modernizacja objęła również infrastrukturę towarzyszącą, w tym oświetlenie, układ komunikacyjny i kanalizację deszczową.

(dg)

 

