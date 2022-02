Zabrakło diesla na kilku stacjach paliw w Szczecinie

Tyler Durden

2022-02-25

Panika jak z papierem toaletowym na początku pandemii. Przejechałem dzisiaj przez Polskę ze wschodu na zachód. Ceny benzyny od 5.41 do 6.50, diesla od 5.67 do 6.80. co ciekawe, za tych najdroższych stacjach brakuje paliwa. Im dalej od dużych miast, tym drożej i większy kłopot. Wnioski mam takie: diesla wykupują farmerzy w ilościach hurtowych, bo albo zabraknie, albo zdrożeje, czyli typowe poddanie się manipulacji. Benzynę wykupują wyborcy opozycji, bo tak im kazały ich portale.