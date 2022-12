Żabka wykosi konkurencję na molo w Międzyzdrojach?

Od niedawna w części gastronomiczno-handlowej mola w Międzyzdrojach czynny jest sklep Żabka, który zapewne będzie sporą konkurencją dla wielu placówek oferujących alkohol.

Wiadomo, że za bursztynowy napój w innych lokalach trzeba zapłacić co najmniej 12 zł. W zielonym sklepiku kosztuje on o połowę mniej, ale jednak nieco więcej niż w innych placówkach tej sieci w Międzyzdrojach. Można tu także nabyć słynne „małpki”, czyli 100-gramowe buteleczki z czymś mocniejszym. Wielu spacerujących po molo je nabywa, by się rozgrzać.

Nie ma co ukrywać, że niektórzy z gastronomików handlujących na molo pomstują na konkurencję, ale przypomnę, że tą częścią mola zarządza spółka założona przez właścicieli punktów handlowych. Na pewno po kieszeni dostaną właściciele punktów gastronomicznych na samym molo (własność niemieckiej spółki Adler), gdzie ceny są przesadnie wysokie. Wielu spacerowiczów tam nie zawita, gdyż skorzysta z usług zielonego sklepiku. ©℗

Tekst i fot. M. KWIATKOWSKI