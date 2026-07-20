Zabawa z pomocą dla Franki z Kobylanki

Fot. Wioletta Mordasiewicz

W miniony weekend główna plaża nad jeziorem Miedwie tętniła życiem. Odbyła się tam trzecia edycja Fun Beach Festival, która przyciągnęła mieszkańców regionu oraz turystów. Tegoroczne wydarzenie przebiegało pod hasłem „Gramy dla Franki z Kobylanki”. Jego głównym celem było wsparcie 10-letniej dziewczynki chorującej na rdzeniowy zanik mięśni (SMA).

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Festiwal rozpoczął się w sobotę w południe i trwał do niedzieli. Na uczestników czekał bogaty program atrakcji. Nie zabrakło koncertów, występów DJ-ów, plażowej dyskoteki oraz licznych aktywności dla dzieci i całych rodzin. Dużym zainteresowaniem cieszyły się piana party, mini disco, zajęcia zumby, pokazy sportowe, stoiska wystawców, spotkanie z koniem oraz pokazy rzeźbienia w drewnie. Integralną częścią wydarzenia były również licytacje charytatywne oraz loterie fantowe. Przez cały weekend prowadzono zbiórkę środków na rehabilitację oraz specjalistyczny turnus rehabilitacyjny dla Franki. Organizatorzy podkreślali, że każda forma wsparcia ma ogromne znaczenie i przybliżała dziewczynkę do poprawy sprawności oraz większej samodzielności w codziennym życiu. Uczestnicy chętnie angażowali się w przygotowane atrakcje, a przy okazji wspierali szczytny cel.

Organizatorami wydarzenia byli Fun Beach Festival oraz Beach Bar Miedwie.

(w)

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