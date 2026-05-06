Zaatakowali gazem, pobili pałką i grozili „bronią”

Najpierw spryskali mężczyznę gazem pieprzowym i zaatakowali go pałką teleskopową, przez co nie był w stanie się bronić. Zabrali mu torbę z zawartością – straty oszacowano na około 1200 zł.

To nie był koniec. Następnego dnia ukradli innej osobie dokument tożsamości. Później, w pobliżu jednego ze sklepów, zaczepili kolejnego mężczyznę. Grożąc mu przedmiotem przypominającym broń palną, kazali wypłacić 3000 zł z konta i straszyli go, że zrobią mu krzywdę.

Jak ustalili policjanci z komisariatu Szczecin Pogodno, nastolatkowie działali razem i wszystko wcześniej zaplanowali. Dodatkowo jeden z nich miał przy sobie susz roślinny z THC, który – według ustaleń – miał trafić do innych osób.

Sprawą zajął się sąd. Na wniosek komendanta komisariatu obaj nieletni zostali umieszczeni w schronisku dla nieletnich na trzy miesiące.

Policja przypomina, że wiek nie chroni przed konsekwencjami – za takie czyny nieletni również odpowiadają przed sądem.

