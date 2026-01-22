Zaatakował ratownika medycznego. Akt oskarżenia po wydarzeniach na SOR przy Unii Lubelskiej

Do ataku doszło na SOR szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Fot. archiwum

Szczecińska prokuratura skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Adamowi B., podejrzanemu między innymi o naruszenie nietykalności cielesnej ratownika medycznego i pielęgniarza.

Chodzi o wydarzenia, do których doszło 20 czerwca 2025 roku na terenie SOR-u szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Prokuratura zarzuca Adamowi B., że uniemożliwił wtedy ratownikowi medycznemu i pielęgniarzowi wykonywania ich czynności służbowych, które polegały na udzieleniu mu pomocy medycznej. Z aktu oskarżenia wynika, że mężczyzna znieważał ich i groził pozbawieniem życia, a następnie opluł i kopnął w głowę ratownika.

Jak informuje prokuratura, 25-latek nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień, ale zadeklarował, że przeprosi pokrzywdzone osoby. Mężczyzna jest osobą karaną sądownie.

Wobec Adama B. zastosowano dozór policji. Za popełnione czyny grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura przypomina, że osoby zawodowo udzielające świadczeń zdrowotnych, pierwszej pomocy i wchodzące w skład zespołu ratownictwa medycznego, podczas wykonywania swoich zadań, korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. Dlatego każdy atak na te osoby jest traktowany jak atak na funkcjonariusza publicznego.

(k)

