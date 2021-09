Za nami ultramaraton wokół Zalewu Szczecińskiego. Ważna była promocja roweru

W weekend (11-12 bm.) odbył się Ultra Gryfus 2021 – czwarty już Turystyczny ultramaraton rowerowy dookoła Zalewu Szczecińskiego, który został zorganizowany przez Fundację Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus.

Ultramaraton stał się jednym z najważniejszych amatorskich wydarzeń rowerowych i kolarskich na Pomorzu Zachodnim. W rywalizacji wzięło udział 200 zawodników z Polski oraz z Niemiec. Zawody przeprowadzili wolontariusze Gryfusa, a partnerem wydarzenia była Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Uczestnicy wystartowali z Łasztowni wcześnie rano w sobotę i pokonali około 250 kilometrów, jadąc przez Meklemburgię-Pomorze Przednie w Niemczech oraz Pomorze Zachodnie w Polsce. Wydarzenie mogło się odbyć zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Niemczech przepisami pomimo trwającej epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 przy zachowaniu wszystkich norm sanitarnych.

8 godzin w słońcu i deszczu

Zawodnicy startowali w grupach 10-sobowych. Kolarze mieli limit 17 godzin na pokonanie dystansu. Najlepszym objechanie Zalewu Szczecińskiego zajęło około 8 godzin. W tym roku zawodnikom towarzyszyły zmienne warunki atmosferyczne – były zarówno odcinki słoneczne, jak i deszczowe.

Ultramaraton obserwowali sędziowie z Zachodniopomorskiego Związku Kolarskiego. Zawody wygrał Andrzej Świerek, który uzyskał czas 7:54:45, a wśród pań najlepsza była Małgorzata Lewandowska z czasem 8:19:42.

Dekoracja triumfatorów odbyła się w niedzielę na Łasztowni. Wyścig odbył się pod patronatem marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz prezydenta Szczecina Piotra Krzystka.

Magiczna granica 200 km

Do startu w zawodach organizatorzy zaprosili zarówno regularnie trenujących kolarzy, jak i rowerzystów, dla których była to pierwsza w życiu okazja do przekroczenia magicznej granicy 200 km. Ważna była popularyzacja kolarstwa oraz turystyki rowerowej, ale przede wszystkim promocja Szczecina i Pomorza Zachodniego.

Bezpośrednio po niedzielnej dekoracji odbyły się po raz pierwszy zawody dla dzieci – Ultra Gryfus Kids 2021. Była to pierwsza edycja imprezy towarzyszącej Ultra Gryfusowi. Najmłodsi mieli do pokonania od 100 do 200 metrów. W zawodach na szczecińskiej Łasztowni uczestniczyło ponad 100 dzieci w wieku od 3 do 10 lat.

Start w zawodach był możliwy zarówno na rowerkach biegowych, jak i tradycyjnych rowerach. Dzieci startowały trójkami i każdy stanął na podium, otrzymał pamiątkowy medal oraz pamiątkową czapkę z daszkiem. Aby obyło się bez przygód, każdy uczestnik musiał mieć sprawny rower oraz kask.

Będzie kolejna edycja

Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus na organizację wydarzenia pozyskała środki z budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik oraz tzw. małą dotację z budżetu miasta Szczecin.

„Po sukcesie Ultra Gryfusa postanowiliśmy w tym roku po raz pierwszy zorganizować Ultra Gryfus Kids, aby także dzieci zaprosić do rywalizacji na Łasztowni. Bardzo cieszymy się, że dopisała frekwencja i obyło się bez upadków i kontuzji. Już dzisiaj zapraszamy dzieci na kolejną edycję Ultra Gryfus Kids, która odbędzie się w przyszłym roku” – powiedział Wojciech Marciniak, dyrektor zawodów i wiceprezes Gryfusa.

„Radość dzieci jest dla nas największym podziękowaniem, więc już myślimy o kolejnej edycji zawodów. Nasi wolontariusze po raz kolejny pokazali niesamowite zaangażowanie i cieszymy się ogromnie, że Ultra Gryfus Kids był zarówno sukcesem frekwencyjnym, jak i organizacyjnym” – powiedział Paweł Malinowski, prezes Gryfusa.

„Super. Dziękuję za superzabawę. Wczoraj moje 254 km, a dziś kilkaset metrów moich dzieci. Podnosicie rangę zawodów i to się chwali. Gdy rodziny nas dopingują podczas sobotniego wysiłku, oni mają swoje święto dnia następnego” – pisali z uznaniem internauci na gryfusowym fanpage’u.

* * *

Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus jest organizatorem największych wydarzeń turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim. Organizuje co roku m.in. dwudniowy rajd rowerowy dookoła Zalewu Szczecińskiego, który w ubiegłym roku zgromadził przeszło 400 rowerzystów z Pomorza Zachodniego, Śląska, Wielkopolski, ziemi lubuskiej oraz innych regionów Polski. Gryfus jest organizatorem wielu rajdów rodzinnych, w których uczestniczy każdorazowo kilkuset miłośników jazdy na dwóch kółkach (od najmłodszych po najstarszych). We współpracy z policją i ratownikami medycznymi klub prowadzi szkolenia i działania edukacyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz bardziej świadome uczestnictwo rowerzystów w ruchu drogowym.

Od kilku lat prężnie rozwija się w klubie sekcja sportowa, która odnosi coraz większe sukcesy w amatorskich zawodach sportowych w całej Polsce.

(isz)