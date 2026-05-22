Za 7 lat pojedziemy najdłuższym tunelem drogowym w Polsce. W Policach podpisano umowę

Wizualizacja tunelu pod Odrą w ciągu Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Zakończenie budowy tunelu planowane jest na 2033 r. Fot. GDDKiA

W piątek 22 maja w Policach podpisana została umowę na realizację trzeciego, tunelowego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Inwestycję zrealizuje konsorcjum NDI S.A. oraz tureckiej firmy DOGUS. Wartość kontraktu zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad to ponad 5,3 mld zł. To najdroższy kontrakt w historii GDDKiA. Budowa tego fragmentu ZOS o długości 23,4 km wiąże się także z koniecznością wydrążenia około pięciokilometrowego tunelu pod Odrą. Będzie to najdłuższy tunel drogowym w Polsce. Ten fragment trasy, połączy Police z Goleniowem.

Ten etap inwestycji obejmie również budowę węzła Police w rejonie ulic Kuźnickiej oraz Piotra i Pawła, a także centrum zarządzania tunelem. Trasa zostanie poprowadzona pod instalacjami Zakładów Chemicznych Police, liniami kolejowymi, drogą wojewódzką nr 114, terenami portowymi oraz samym nurtem Odry.

Po wschodniej stronie Odry nowa droga ominie wieś Świętą. W rejonie Modrzewia powstanie natomiast węzeł drogowy na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 111. Około 2,4 kilometra planowane jest Miejsce Obsługi Podróżnych Bolesławice z rezerwą pod stację paliw oraz restaurację. Odcinek zakończy się na rozbudowanym węźle Goleniów Północ, gdzie połączy się z istniejącymi trasami ekspresowymi S3 i S6.

Cała Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie miała około 50 kilometrów długości. Odcinki drogowe mają być gotowe wcześniej, natomiast zakończenie budowy tunelu planowane jest na 2033 r. Tunel będzie wykonany w technologii drążenia przy użyciu maszyny TBM (Tunnel Boring Machine). Powstaną dwie oddzielne nawy tunelowe, po jednej dla każdego kierunku ruchu.

Średnica zewnętrzna tunelu wyniesie 14,85 metra, a grubość jego obudowy osiągnie 60 centymetrów. Pomiędzy obiema nawami zaplanowano 19 przejść poprzecznych, które będą służyły obsłudze technicznej i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych. Najniższy punkt konstrukcji znajdzie się 51 metrów poniżej poziomu terenu, natomiast jezdnia zostanie poprowadzona na głębokości do 45 metrów. Odcinki dojazdowe do tunelu będą miały około 600 metrów długości.

Dzięki Zachodniej Obwodnicy Szczecina kierowcy zyskają alternatywną trasę omijającą Szczecin od zachodu i północy.

