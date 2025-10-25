Z pasją, edukacją i radością życia. Inauguracja UTW

Uniwersytet III Wieku w Golczewie rozpoczął 15 rok działalności. Fot. UTW

Hymnem Gaudeamus Igitur Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie rozpoczął XV rok działalności. Inauguracja przebiega pod hasłem „Seniorzy w Regionie z pasją, edukacją i radością życia”.

REKLAMA

Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Edyta Kopaczewska, opiekun naukowy i merytoryczny z Uniwersytetu Szczecińskiego, która opowiedziała „Gdzie ukryte jest szczęście” i dokonała uroczystego aktu ślubowania i przyjęcia nowych członków do społeczności uniwersytetu.

Elżbieta Kisielińska-Baranowska, instruktorka warsztatów teatralno-kabaretowych „Piosenka i śmiech” z udziałem Zespołu Śpiewaczego „Maliny” zaproponowała wspólną kabaretową zabawę. Scenariusz autorski Elżbiety i realizacja projektu będzie do obejrzenia w Przybiernowie i w Golczewie w najbliższym czasie. Elżbieta Kisielińska-Baranowska zaprosiła też do oglądania autorskiej wystawy malarstwa pt. „Rzeczywistość i wyobraźnia - życie z pasją” i wymiany doświadczeń w realizacji życiowych pasji.

Przy uniwersytecie od 2011 roku działa Zespół Śpiewaczy „Maliny”. Obecnie kieruje nim Wiktoria Kiełbasa. Zespół przygotował kilka utworów znanych i lubianych, zapraszając tym samym do wspólnego śpiewu. Dodatkowo program artystyczny pod kierunkiem Wiktorii wzbogaciła występująca młodzież: Wiktoria i Adam z Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie, a także sama instruktorka Wiktoria Kiełbasa.

W planach są spotkania z instruktorkami: Agnieszką Szwajkowską „Kreatywne Krawiectwo” i Reginą Mąkowską, instruktorką zajęć „Dziergaj z nami”. Spotkania zaplanowane razy w miesiącu w Klubie Seniora. W działania uniwersytetu jest zaangażowana Kamila Pszenna z Centrum Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych i Senioralnych w Szczecinie. Obędą się warsztaty pt. „Spotkania pokoleń o współpracy, komunikacji działań międzypokoleniowych”. Spotkanie z panią Kamilą zaplanowano na 30 października br. W ramach projektu będą warsztaty komputerowe i z obsługi smartfona z Darkiem Czekanem w dniach 3 i 10 listopada br., a także 7 listopada br. warsztaty z psychologiem oraz indywidualne konsultacje z Mają Wencierską. Wszystkie spotkania odbędą się w Klubie Seniora w Golczewie.

7 grudnia członkowie uniwersytetu wybierają się do Opery na Zamku w Szczecinie na spektakl „Kopciuszek”.

Podczas spotkania Kamila Pszenna przybliżyła trzyletni projekt „Rozwój dziennych usług senioralnych w obszarze Partnerstwo Powiatu Kamieńskiego w Gminie Golczewo” i zapowiedziała rekrutację od 20 października 2025 w Urzędzie Miejskim w Golczewie. Odbędą się także wycieczki dla seniorów w rok 2026: 25-26 kwietnia - Perły Dolnego Śląska i Magiczne Podlasie, 25-30 maja – Mazury oraz pod koniec września sześciodniowa wycieczka do Wilna.

Na wszystkie wydarzenia są zaproszeni nie tylko słuchacze UTW, ale także mieszkańcy obu gmin Golczewo i Przybiernów.

– Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszego uniwersytetu, szczególnie burmistrzowi Maciejowi Zielińskiemu, zastępcy Grzegorzowi Chłopkowi, przewodniczącemu Rady Miejskiej Łukaszowi Kaczyńskiemu wraz z radnymi, panom: Wiesławowi Żelkowi, Ludwikowi Sadłosze i Bartoszowi Sadłosze, pani Sylwii Marek i Andrzejowi Wasiakowi z Firmy Lewiatan, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie, Biblioteki i Urzędu Miejskiego w Golczewie, Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego – podkreśla Janina Kołodzińska, prezes UTW w Golczewie. – Dziękuję zarządowi za współpracę i słuchaczom za uczestnictwo w proponowanych ofertach. Praca zarządu to praca oparta na wolontariacie, dlatego szczególnie dziękuję: Mariannie Michalak, Marii Sadłosze, Elżbiecie Sitkowskiej, Iwonie Stefańskiej – księgowej i członkom komisji rewizyjnej: Helenie Włodarczyk, Alinie Król i Alfredzie Kołodziejek. Na nadchodzący rok 2025/2026 życzę, abyśmy żyli pełnią życia, korzystali z realizacji pasji i najskrytszych marzeń i abyśmy spotkali się z przyjaciółmi i sympatykami podczas zakończenia roku akademickiego w dniu 20 czerwca 2026. Niech miody z zasobów Zygmunta Kołodzińskiego będą aktem wdzięczności i pięknej współpracy w latach minionych i kolejnych nadchodzących. ©℗

(reg)

REKLAMA