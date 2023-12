Z lotniska w Goleniowie polecimy do Austrii

My wpierw...

2023-12-14 11:40:43

My wpierw poprawmy lub właściwsze tu słowo-stwórzmy ciekawą siatkę połączeń z portami w Kraju.Tu leżymy i kwiczymy.Poza Warszawą gdzie napakowano bezsensowną ilość lotów,nie ma kompletnie nic.A Polska to nie tylko Warszawa.To Kraków,Rzeszów,Lublin Białystok itp.Loty do Krakowa pokazały jak olbrzymie jest zainteresowanie tym kierunkiem.Weekendowe wypady z rodziną świetna sprawa.Po drugie komunikacja Szczecin-Port.Tragedia i wierzyć się nie chce,że to ciągle jest zmorą w XXI w.