XIX Kiermasz Charytatywny. Celem wsparcie kombatantów

Fot. Dariusz Gorajski

W najbliższą sobotę, 25 kwietnia w ogrodzie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się XIX Kiermasz Charytatywny organizowany przez Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera. Celem jest wsparcie kombatantów – dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na ich wyjazd rehabilitacyjny.



Kiermasz to nie tylko okazja do pomocy, ale również do wspólnego spędzenia czasu w wyjątkowej atmosferze. Na odwiedzających czekać będą m.in. albumy z archiwalnymi zdjęciami, okolicznościowe monety, elementy umundurowania, rękodzieło oraz domowe wypieki i przekąski. Wydarzenie uświetni obecność samych kombatantów, co stworzy niepowtarzalną okazję do bezpośrednich rozmów i okazania im wdzięczności.

Swoje stoiska i pojazdy zaprezentują także służby i instytucje, m.in.: Straż Pożarna, Policja, Służba Więzienna, 5. Pułk Inżynieryjny, Wojskowe Centrum Rekrutacji i Nadleśnictwo Choszczno.



- Warto wspierać kombatantów, to wyjątkowe osoby, które walczyły o naszą wolność, spokój i bezpieczeństwo narażając własne życie i zdrowie - mówi Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. - Dziś naszym obowiązkiem jest troszczyć się o nich, okazywać szacunek i zapewniać realną pomoc. Takie inicjatywy jak kiermasz są pięknym przykładem solidarności międzypokoleniowej i odpowiedzialności za tych, którym tak wiele zawdzięczamy. Możliwość spotkania się z nimi, poznania ich, posłuchania ich opowieści to niewątpliwie wyjątkowa lekcja historii nie tylko dla młodzieży, dlatego serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców.



Kiermasz odbędzie się w ogrodzie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (wejście od ul. Szczerbcowej) w Szczecinie. Wydarzenie potrwa od godz. 10 do 14. Wstęp jest bezpłatny. (K)

