XIII Festiwal Modelarski Paprykarz 2025 [GALERIA]

Fot. Ryszard PAKIESER

Już w ten weekend (4-5 października) w Technoparku Pomerania przy ul. Cyfrowej w Szczecinie odbędzie się XIII Festiwal Modelarski Paprykarz 2025. To największe w regionie wydarzenie dla pasjonatów modelarstwa, historii i techniki.

Na wystawach będzie można podziwiać setki modeli przygotowanych przez uczestników z Polski i gości z zagranicy. Wśród eksponatów znajdą się m.in.: samoloty i śmigłowce, pojazdy wojskowe i cywilne, statki i okręty, dioramy historyczne, modele science-fiction i fantasy.

Festiwal to nie tylko wystawa, ale i bogaty program towarzyszący. Będą warsztaty ceramiczne i modelarskie dla dzieci, prezentacje i spotkania z modelarzami, prezentacje grup rekonstrukcyjnych, strefa wystawców, w której można kupić modele do sklejania, farby, narzędzia i inne akcesoria modelarskie, konkursy w kilkunastu kategoriach.

– W czasie festiwalu zapraszamy do wyjątkowej strefy wystawowej, która przeniesie was daleko poza orbitę Ziemi – zachęcają organizatorzy. – „Galaxy in scale” to imponująca kolekcja modeli wykonanych z kartonu, inspirowanych najbardziej znaną sagą science fiction wszech czasów. Wśród ponad 20 modeli do obejrzenia będzie m.in.: kultowy Sokół Millenium, rebeliancki myśliwiec T-65B X-wing Starfighter, imponujący Sandcrawler, gigantyczny, 3-metrowy imperialny pociąg 20T Conveyex, oraz prawdziwa perła wystawy – Gwiazda Śmierci o średnicy 1 metra! Wszystkie modele zostały wykonane z ogromną dbałością o detale przez fanów z grupy Order 66 Workshop – pasjonatów, którzy łączą modelarską precyzję z filmową magią. Wystawa będzie dostępna przez cały czas trwania festiwalu.

Celem tego cyklicznego i bardzo lubianego wydarzenia jest popularyzacja modelarstwa jako pasji rozwijającej zdolności manualne, wyobraźnię, cierpliwość i precyzję. To także integracja środowiska modelarzy.

Wstęp dla zwiedzających jest bezpłatny. W sobotę festiwal odbędzie się w godz. 13.30-18, w niedzielę potrwa w godz. 9-13. Program na www. paprykarzmodelarski.pl

Wydarzenie współorganizują: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie, nieformalna grupa Szczeciński Paprykarz Modelarski, IPMS Polska oraz Technopark Pomerania.

(K)