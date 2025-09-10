X Wakacje dla Bohatera. Pomagają kombatantom

Stowarzyszenie „Paczka dla Bohatera” organizuje kolejny wyjazd dla kombatantów. Niemal 50 bohaterów walk o niepodległość Polski we wrześniu przez ponad tydzień będzie odpoczywało w Międzyzdrojach nad morzem w ramach „X Wakacji dla Bohatera”.

- Można powiedzieć, że wyjazdy wakacyjne, które organizujemy dla kombatantów to już tradycja i po raz dziesiąty zabieramy naszych weteranów i kombatantów na wczasy rehabilitacyjno-wypoczynkowe - mówią organizatorzy akcji.

Przygotowania i zebranie środków na wyjazd kilkudziesięciu kombatantów trwają kilka miesięcy.

W tym czasie wolontariusze planują szereg atrakcji dla podopiecznych, zbierają informacje o ich stanie zdrowia i prowadzą aukcje charytatywne, z których pozyskane środki przeznaczane są na wyjazd.

- Rzeczywiście przygotowań i wyzwań z tym związanych jest bardzo dużo - opowiadają organizatorzy. -Właśnie bezpieczeństwo podopiecznych stowarzyszenia jest stawiane na pierwszym miejscu.

Na wakacje wybiorą się reprezentanci różnych formacji, m.in.: Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Wolność i Niepodległość, powstańcy warszawscy, przedstawiciele podziemia niepodległościowego, opozycjoniści czasów PRL, żołnierze kresowi i wielu innych. Tradycyjnie na uczestników wyjazdu czeka mnóstwo atrakcji – zabiegi medyczne, prelekcje, wieczory tematyczne, koncerty, oraz bankiet na cześć bohaterów.

Patronat honorowy objęli Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

i Administracji, Instytut Pamięci Narodowej.

Stowarzyszenie „Paczka dla Bohatera” od 15 lat wspiera bohaterów walk o niepodległość Polski.

W tym czasie jego członkowie przygotowali i wręczyli kombatantom ponad 50 000 paczek z darami, zorganizowali dziewięć turnusów wakacyjnych, spędzili tysiące godzin z podopiecznymi pomagając im w codziennych sprawach, pomogli w dziesiątkach remontów mieszkań kombatantów, przeprowadzili setki prelekcji dla młodzieży. (K)