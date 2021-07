Wzruszenia i radości - wręczono Międzynarodowe Nagrody Żeglarskie

„Żagle 2021” trwają. W sobotę (31 lipca) - na pokładzie Shtandartu - wręczono Międzynarodowe Nagrody Żeglarskie. Jerzy Radomski, laureat Nagrody im. Ludomira Mączki, nie krył wzruszenia. - Ta nagroda jest bliska mojemu sercu. Z Ludkiem „spotykaliśmy się” tylko drogą telefoniczną lub listową. Jak płynąłem do Australii, to Ludek wypłynął do południowej Afryki. Kiedy ja przypłynąłem do Afryki, to on wypłynął do Australii - mówił ze łzami w oczach Jerzy Radomski.

Międzynarodowe Nagrody Żeglarskie Szczecina zostały przyznane już w marcu, jednak ze względu na pandemię, ich wręczenie odłożono w czasie, aż do „Żagli 2021”. Przypomnijmy, że Nagroda im. Ludomira Mączki przypadła Jerzemu Radomskiemu za 32-letnią włóczęgę po morzach i oceanach, dwukrotne opłynięcie świata, pokonanie 297 400 mil morskich z zawinięciem do 533 portów w 86 państwach.

- Ta nagroda jest mi naprawdę bardzo bliska. Nigdy z Ludkiem się nie spotkaliśmy. Jak ja płynąłem do Australii, to Ludek wypłynął do południowej Afryki. Jak ja przypłynąłem do Afryki, to on wypłynął do Australii. I tak to było - mówił Jerzy Radomski.

Rejs Roku 2020

Andrzej Górajek otrzymał statuetkę za Rejs Roku 2020 - Nagroda im. Wyszaka. Doceniono przez niego poprowadzenie wyprawy jachtu „Ocean B” na Ocean Arktyczny, w stronę bieguna północnego, do szerokości geograficznej 84°17′31″N i ustanowienie nowego rekordu w dziedzinie żeglarstwa polarnego.

Żeglarz Roku

Żeglarzem Roku została Halina Górajek – za przygotowania logistyczne i udział w wyprawie jachtu „Ocean B” na Ocean Arktyczny, podczas której ustanowiono nowy rekord w dziedzinie żeglarstwa polarnego osiągając szerokość geograficzną 84°17′31″N.

Regatowiec Roku

Regatowcem Roku (Nagroda im. kpt. Kazimierza Kuby Jaworskiego) uznano Tadeusza Kubiaka – za najlepsze sportowe wyniki w kraju i reprezentowanie żeglarstwa regatowego na najwyższym poziomie podczas Mistrzostw Świata w klasie Laser Standard w Melbourne w Australii w 2020 roku. Jest członkiem Regatowej Reprezentacji Szczecina. Nagrodę w jego imieniu odebrał tata, ponieważ Tadeusz bierze udział w kolejnych regatach.

Popularyzator Żeglarstwa

Macieja Krzeptowskiego uhonorowano tytułem Popularyzator Żeglarstwa (Nagroda im. kpt. Kazimierza Haski) za wieloletnie propagowanie żeglarstwa poprzez m.in. organizację wielu wypraw, prezentacje wystaw i liczne publikacje, szczególnie za książkę „Trzymam się morza” wydaną w 2020 roku. Dodajmy, że Maciej Krzeptowski był również członkiem kapituły konkursu.

- Ogromnie się cieszę z tej nagrody. Oczywiście sytuacja jest niezręczna. Ale zawsze wychodzimy podczas obrad i jesteśmy nieobecni w trakcie głosowania. Nie możemy wywierać żadnych nacisków - tłumaczył laureat nagrody.

- Wszyscy którzy znają Macieja Krzeptowskiego, wiedzą ile zrobił dla szczecińskiego żeglarstwa. To pozostaje poza dyskusją - podkreślił zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska.

Wydarzenie Roku

Za Wydarzenie Roku zostały uznane Międzynarodowe Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist w Dziwnowie 2020. Doceniono ich przygotowanie i przeprowadzenie. To jedne z najważniejszych regat dla młodych zawodników klasy Optimist, w których wzięło udział 284 zawodników z Czech, Niemiec, Polski, Szwecji i Włoch.

Trener Roku

Trenerem Roku (Nagroda im. Teodora Czarneckiego) został Jerzy Kaczor – za wieloletnią, profesjonalną opiekę nad pokoleniami żeglarzy, za rozwijanie w nich pasji i miłości do wiatru i wody oraz pielęgnowanie żeglarskich tradycji.

- Jestem przede wszystkim szkoleniowcem i w tej kategorii czułem się dobrze, aż do przejścia na emeryturę - mówił Jerzy Kaczor.

Nagroda im. Kota Umbriagi

Z kolei Przedszkole nr 27 „Żagielek” uhonorowano Nagrodą im. Kota Umbriagi – za krzewienie poczucia przynależności do morskiego miasta i regionu oraz rozbudzanie w najmłodszych szacunku dla morza.

Żeglarska Nagroda Specjalna

Hanna i Tomasz Piórscy otrzymali Żeglarską Nagrodę Specjalną – za organizację pierwszych polsko-duńskich regat bałtyckich Sputnik, regat Offshore Race Week Bornholm oraz Baltic Jazz Regatta, które integrują żeglarskie środowiska Polaków i Duńczyków oraz żeglarzy z innych krajów nadbałtyckich.

- Nagroda popłynie w tym roku na Bornholm, na jachcie Ulysses, który będzie brał udział w Baltic Jazz Regatta. Do tej pory jedna z nagród trafiła do Holandii, a kolejna do Niemiec. Teraz nagroda trafi do Danii - mówił Maciej Krzeptowski.

Na wszystkie kandydatury wpłynęły 104 zgłoszenia. Najwięcej dotyczyło Nagrody Głównej im. Kapitana Ludomira Mączki (30 zgłoszeń dla 15 kandydatów). Sporo formularzy wpłynęło także do kategorii Popularyzator Żeglarstwa (20 zgłoszeń) oraz Żeglarskiej Nagrody Specjalnej (13 zgłoszeń). Spośród wszystkich kapituła wyznaczyła nominacje do konkretnych kategorii, z których wyłoniono zwycięzców.

Karolina Nawrocka