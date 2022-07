Wzrasta zagrożenie pożarowe w lasach

Na terenie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, położonych w woj. zachodniopomorskim i lubuskim, notowany jest średni i duży stopień zagrożenia pożarowego, który wzrasta z każdą godziną.

Od początku roku do 19 lipca br. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie wybuchły 229 pożary, na powierzchni 63,50 ha. Porównując ten okres do końca lipca ubiegłego roku jest to zdecydowany wzrost liczby pożarów oraz objętej nimi powierzchni. W zeszłym roku w dniu 23 lipca odnotowano 130 pożarów, na powierzchni 8,09 ha.

Prognozy pogody na najbliższe dni zakładają wysokie temperatury powietrza i niewielką ilość opadów. Takie warunki wpływają na wzrost zagrożenia pożarowego.

- To człowiek powoduje dziewięćdziesiąt procent wszystkich pożarów w lesie i tylko od naszego zachowania zależy bezpieczeństwo lasów, nasze i osób w naszym otoczeniu. Las nie obroni się sam… dlatego leśnicy apelują o zachowanie ostrożności podczas pobytu w lesie oraz przypominamy, iż w lesie i na terenach śródleśnych nie można rozpalać ognisk, grilli oraz palić papierosów - mówi Maciej Lipka, specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej z RDLP w Szczecinie.

Leśnicy apelują o zawiadamianie najbliższej jednostki straży pożarnej lub pracowników Służby Leśnej o zauważonych pożarach lasu lub pożarach bezpośrednio im zagrażającym.

Aktualne zagrożenie pożarowe lasu można sprawdzić na stronie internetowej: http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

