Wyższe wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych w Szczecinie

Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Fot. Anna Gniazdowska

Osoby prowadzące zawodowe formy pieczy zastępczej w Szczecinie otrzymają podwyżki wynagrodzeń.

Uchwała podwyższająca wynagrodzenia została podjęta podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Szczecin. Nowe stawki obowiązują od 1 lipca 2025 r., a rodziny otrzymają wyrównania za okres od tej daty.

Minimalne wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka wzrośnie z dotychczasowych 4 300 zł brutto do co najmniej 6 000 zł brutto miesięcznie. Jeszcze wyższe kwoty przewidziano dla rodzin specjalistycznych – 6 500 zł brutto, a także pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, gdzie stawka wyniesie minimum 7 440 zł brutto miesięcznie. Wysokości zaproponowanych stawek zostały wypracowane wspólnie z rodzinami zastępczymi podczas spotkań i konsultacji.

W Szczecinie funkcjonuje obecnie 30 zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. To właśnie one w wielu przypadkach przejmują opiekę nad dziećmi, które nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach biologicznych. Często są to dzieci po traumatycznych doświadczeniach, wymagające nie tylko codziennej troski, ale również specjalistycznej pomocy, cierpliwości i zrozumienia.

– Zawodowe rodziny zastępcze wykonują niezwykle trudną i odpowiedzialną misję. Dzięki nim dzieci, które doświadczyły trudnych sytuacji życiowych, mogą wychowywać się w warunkach domowych, a nie instytucjonalnych. Podwyżki to wyraz uznania dla ich poświęcenia oraz inwestycja w stabilność systemu pieczy zastępczej w naszym mieście – podkreśla Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymują także dodatek stażowy. Przysługuje on od 5. roku prowadzenia pieczy i wynosi początkowo 5 proc. wynagrodzenia, rosnąc o 1 proc, za każdy kolejny rok – maksymalnie do 20 proc.. Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej przysługują również ustawowe świadczenia.

- Stale poszukujemy nowych kandydatów na rodziców zastępczych – osób gotowych podjąć się roli dającej ogromną satysfakcję, ale także wymagającej, której najważniejszym celem jest zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, miłości i stabilizacji - mówi Maciej Homis, rzecznik prasowy miasta ds. pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych dostępne są na stronie zastepczydom.szczecin.eu

(K)