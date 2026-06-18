Wyspiarski Mikrofon

Laureaci Konkursu: Oliwia Hałasek (SP 9), Julia Poręba (SP 4), Kaja Maślanka (SP 2), Wiktoria Paczkowska (SP 6), Blanka Tabaka (SP 6), Nikola Raczyńska (SP 2), Gabriel Shawik (SP 1), Maja Szoda (SP 2), Natasza Warlińska (SP LOGOS).

Śpiew, emocje i ogromna dawka młodzieńczej pasji – tak przebiegała pierwsza edycja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki „O Wyspiarski Mikrofon”. Wydarzenie, zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 w Świnoujściu, zgromadziło utalentowanych uczniów z miejskich szkół podstawowych.

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W Szkole Podstawowej nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Świnoujściu odbyła się pierwsza edycja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki „O Wyspiarski Mikrofon”, organizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Świnoujście. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowało 25 uczestników – uczniów klas I-VIII.

Pomysłodawczyniami i koordynatorkami wydarzenia są nauczycielki szkoły Maja Kural-Maślanka i Anna Jurewicz. – Chciałyśmy stworzyć przestrzeń, w której młodzi ludzie będą mogli rozwijać swoje talenty, zdobywać doświadczenie sceniczne i dzielić się pasją do muzyki – podkreśla Anna Jurewicz.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury wyłoniło laureatów w trzech kategoriach wiekowych: klas I-III, klas IV-VI oraz klas VII-VIII. Pierwsze miejsca zdobyli odpowiednio: Oliwia Hałasek (Szkoła Podstawowa nr 9 w Świnoujściu), Wiktoria Paczkowska (Szkoła Podstawowa nr 6 w Świnoujściu) oraz Maja Szoda (Szkoła Podstawowa nr 2 w Świnoujściu).

– Największe wrażenie zrobiły na nas autentyczność, zaangażowanie i odwaga młodych wykonawców. Poziom konkursu był naprawdę wysoki – ocenił jeden z członków jury.

Organizatorzy mają nadzieję, że „O Wyspiarski Mikrofon” na stałe wpisze się w kalendarz świnoujskich wydarzeń kulturalnych i stanie się miejscem odkrywania kolejnych muzycznych talentów.©℗

Tekst i fot. Marta MAJEWSKA

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