Śpiew, emocje i ogromna dawka młodzieńczej pasji – tak przebiegała pierwsza edycja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki „O Wyspiarski Mikrofon”. Wydarzenie, zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 w Świnoujściu, zgromadziło utalentowanych uczniów z miejskich szkół podstawowych.
W Szkole Podstawowej nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Świnoujściu odbyła się pierwsza edycja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki „O Wyspiarski Mikrofon”, organizowanego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Świnoujście. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowało 25 uczestników – uczniów klas I-VIII.
Pomysłodawczyniami i koordynatorkami wydarzenia są nauczycielki szkoły Maja Kural-Maślanka i Anna Jurewicz. – Chciałyśmy stworzyć przestrzeń, w której młodzi ludzie będą mogli rozwijać swoje talenty, zdobywać doświadczenie sceniczne i dzielić się pasją do muzyki – podkreśla Anna Jurewicz.
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury wyłoniło laureatów w trzech kategoriach wiekowych: klas I-III, klas IV-VI oraz klas VII-VIII. Pierwsze miejsca zdobyli odpowiednio: Oliwia Hałasek (Szkoła Podstawowa nr 9 w Świnoujściu), Wiktoria Paczkowska (Szkoła Podstawowa nr 6 w Świnoujściu) oraz Maja Szoda (Szkoła Podstawowa nr 2 w Świnoujściu).
– Największe wrażenie zrobiły na nas autentyczność, zaangażowanie i odwaga młodych wykonawców. Poziom konkursu był naprawdę wysoki – ocenił jeden z członków jury.
Organizatorzy mają nadzieję, że „O Wyspiarski Mikrofon” na stałe wpisze się w kalendarz świnoujskich wydarzeń kulturalnych i stanie się miejscem odkrywania kolejnych muzycznych talentów.©℗
Tekst i fot. Marta MAJEWSKA