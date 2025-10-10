Wyrok szczecińskiego sądu w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał wyrok skazujący Adriana K. i Piotra S. za „pranie pieniędzy” pochodzących z przestępstwa przywłaszczenia na szkodę Funduszu Sprawiedliwości.

Adrian K. został skazany za to, że w okresie od listopada 2021 r. do grudnia 2023 r. w Szczecinie podejmował czynności mające na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków przywłaszczonych z Funduszu Sprawiedliwości (tzw. „pranie brudnych pieniędzy”).

Jak informuje Prokuratura Krajowa: „Adrian K. przyjął od Stowarzyszenia Fidei Defensor oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia kwotę co najmniej 246 500 złotych jako rzekomą płatność za wystawione przez siebie nierzetelne faktury, co miało na celu upozorowanie realizacji czynności w postaci organizacji konferencji, wydarzeń oraz promocji i kampanii reklamowych w Internecie, które faktycznie nie miały miejsca. Pozyskane w ten sposób pieniądze przekazywał następnie w gotówce Adamowi S. (prezesowi Stowarzyszenia Fidei Defensor) po odliczeniu kosztów związanych z realizacją usług, kosztów podatkowych oraz prowizji dla siebie”.

Sąd wymierzył Adrianowi K. karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres dwóch lat próby, a także karę grzywny w wysokości 200 stawek dziennych po 20 złotych każda. Zobowiązał oskarżonego do informowania sądu o przebiegu okresu próby co sześć miesięcy oraz orzekł przepadek równowartości korzyści osiągniętej z przestępstwa.



Piotr S. został skazany za to, że w okresie od kwietnia 2020 r. do grudnia 2023 r. w Szczecinie podejmował czynności mające na celu udaremnienie oraz znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy w kwocie co najmniej 577 tys. zł przywłaszczonych z Funduszu Sprawiedliwości.

„Piotr S. przyjął od Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia kwotę 240 000 zł jako zapłatę za fikcyjny wynajem lokalu w Szczecinie na rzecz ww. stowarzyszenia. Nadto przyjął od Stowarzyszenia Fidei Defensor kwotę 337 770 zł jako wynagrodzenie za pozornie wykonywaną pracę na podstawie umowy zlecenia. W rzeczywistości nie świadczył żadnych usług, a zatrudnienie miało charakter fikcyjny. Uzyskane w ten sposób środki, po odliczeniu kosztów i prowizji dla siebie, przekazywał w gotówce Adamowi S.

Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał Piotra S. za winnego i wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 2 lat próby oraz karę grzywny 100 stawek dziennych po 30 zł każda. Zobowiązał do informowania sądu o przebiegu okresu próby i orzekł przepadek korzyści majątkowej, a także obciążył go kosztami sądowymi” - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Sąd zastosował wobec Piotra S. i Adriana K., na wniosek prokuratora, nadzwyczajne złagodzenie kary, ponieważ oskarżeni przyznali się do winy, złożyli wyjaśnienia dotyczące swojej roli, a także ujawnili informacje dotyczące innych osób uczestniczących w popełnieniu przestępstw oraz istotne okoliczności ich popełnienia.

Czyny, za które skazani zostali Piotr S. oraz Adrian K., miały zostać popełnione wspólnie i w porozumieniu z podejrzanymi Adamem S. i Mateuszem W. (byłym prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia), wobec których postępowanie jest nadal kontynuowane. Prokuratura zarzuca im przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków (przy działaniu wspólnie i w porozumieniu m.in. z funkcjonariuszami publicznymi z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz z posłem na Sejm RP Dariuszem M.).

To kolejny wyrok w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. We wrześniu Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok skazujący Piotra W. za popełnienie przestępstw niegospodarności oraz prania pieniędzy. (K)









