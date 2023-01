Wyrodny syn oskarżony. Groził rodzicom, że spali ich majątek

37-latek ze wsi Moskorze, gm. Stara Dąbrowa groził rodzicom. Mężczyzna może iść za to za kraty na dwa lata.

Prokuratura w Stargardzie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który w październiku 2021 r. i w kwietniu 2022 r. w miejscowości Moskorze, gmina Stara Dąbrowa, groził swoim rodzicom uszkodzeniem należącego do nich mienia, w szczególności spaleniem ich dobytku. Za zarzucane podejrzanemu przestępstwa na podstawie art. 190 § 1 k.k. grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.

– Mężczyzna został zatrzymany, a następnie po przeprowadzeniu czynności procesowych z jego udziałem prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych – informuje Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Podejrzany był już wcześniej karany.

(w)