Wypadki i utonięcia podczas długiego czerwcowego weekendu

Fot. Sylwia Dudek

Podczas długiego weekendu (od 7 do 11 czerwca) na drogach województwa zachodniopomorskiego doszło do 14 wypadków drogowych, w których jedna osoba zginęła, a 19 zostało rannych. Przed rokiem podczas podobnej weekendowej przerwy (15-19.06.2022 r.) na drogach regionu doszło do 8 wypadków, w których jedna osoba zginęła, a 10 zostało rannych.

Do najtragiczniejszego w skutkach wypadku drogowego doszło 8 czerwca w powiecie gryfińskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Nissan jadąc drogą powiatową pomiędzy miejscowościami Bielin a Gądno z nieustalonych przyczyn zjechał na lewe pobocze i dachował. W wyniku tego zdarzenia kierowca poniósł śmierć na miejscu. Postępowanie w tej sprawie pod nadzorem prokuratury prowadzą policjanci z Chojny.

- Pomimo nieustannych apeli oraz prowadzonych działań profilaktycznych, podczas czerwcowego długiego weekendu na zachodniopomorskich drogach policjanci zatrzymali 93 kierujących na tak zwanym podwójnym gazie. W tej liczbie, w tym aż 59 osób miało ponad 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, pozostali kierowali pojazdem pod wpływem alkoholu - wyliczają funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Policjanci zatrzymali też 16 kierujących będących pod wpływem środków odurzających. Dla porównania w ubiegłym roku podczas długiego weekendu funkcjonariusze zatrzymali ponad 120 kierujących na tzw. podwójnym gazie i 13 pod wpływem środków odurzających.



Niestety nie obyło się bez tragicznych zdarzeń nad wodą. W czwartek w powiecie koszalińskim utonęła 14-latka. Po godz. 10 policja otrzymała informację, że w miejscowości Żydowo z jeziora Kamienne wyciągnięta na brzeg została nastolatka. Dziewczynka przebywała pod wodą kilkanaście minut. Podczas reanimacji przywrócono jej funkcje życiowe i została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Koszalinie. Jej stan medycy określili jednak jako ciężki. Niestety nie udało się jej uratować. 14-latka w godzinach popołudniowych zmarła.

Do kolejnego utonięcia doszło w sobotę. Po godz. 16 policja otrzymała zgłoszenie, że w stawie przy ul. Studziennej w Szczecinie odkryte zostały zwłoki mężczyzny. W ubiegłym roku w akwenach naszego województwa podczas długiego czerwcowego weekendu utonęły dwie osoby.

(k)