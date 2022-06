Wypadek w Witkowie k. Stargardu. Trzyletni chłopczyk w szpitalu

Do nieszczęśliwego wypadku doszło dziś (13 czerwca) wieczorem w Witkowie pod Stargardem. Małe dziecko włożyło rączkę do włączonej maszynki do tarcia ziemniaków. Do zdarzenia doszło ok. godz. 19 w jednym z domów w Witkowie.

- Trzyletni chłopiec z urazem zmiażdżeniowym ręki został zabezpieczony i przetransportowany helikopterem do szpitala - informuje Paulina Heigel, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Chłopczyk włożył rękę do działającej elektrycznej tarki do ziemniaków. Jego stan jest poważny. Był przytomny, gdy zabierano go do szpitala. Wstępne ustalenia ratowników wskazują, że najprawdopodobniej nie doszło do zmiażdżenia kości. Dłoń dziecka jest jednak poszarpana.

