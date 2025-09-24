Środa, 24 września 2025 r. 
Wypadek w stoczni. Pracownik spadł do zbiornika

Data publikacji: 24 września 2025 r. 17:30
Ostatnia aktualizacja: 24 września 2025 r. 17:30
Wypadek w stoczni. Pracownik spadł do zbiornika
Fot. KM PSP Szczecin  

Do wypadku doszło w Stoczni Pomerania na remontowany statku zacumowanym przy nabrzeżu. Zdarzenie miało miejsce we wtorek (23 września) rano.

- Jeden z pracowników stoczni spadł do zbiornika paliwowego z wysokości około 5 metrów. Dzięki wsparciu Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Pająk” udało się bezpiecznie wydobyć pracownika ze zbiornika i przekazać go do karetki - informuje, rzecznik prasowy KM PSP w Szczecinie.

Mężczyzna z urazem kończyny dolnej i górnej trafił do szpitala.

W akcji uczestniczyło 15 strażaków i 4 wozy bojowe.

Ł.T

Komentarze

Dobrze, że żyje!
2025-09-24 17:53:29
taki upadek mógł się skończyć śmiercią ! Życzę szybkiego powrotu do zdrowia i nie szukam winnych zdarzenia, bo Ich wcale nie musi być! Czasami na początku schodzenia można odpaść od drabinki z wielu powodów ! Kiedyś sam byłem pewny, że staję już nogami na przeponie, a to było tylko złudzenie i w ostatniej chwili chwyciłem się ponownie drabiny !

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


