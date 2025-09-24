Wypadek w stoczni. Pracownik spadł do zbiornika

Fot. KM PSP Szczecin

Do wypadku doszło w Stoczni Pomerania na remontowany statku zacumowanym przy nabrzeżu. Zdarzenie miało miejsce we wtorek (23 września) rano.

- Jeden z pracowników stoczni spadł do zbiornika paliwowego z wysokości około 5 metrów. Dzięki wsparciu Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Pająk” udało się bezpiecznie wydobyć pracownika ze zbiornika i przekazać go do karetki - informuje, rzecznik prasowy KM PSP w Szczecinie.

Mężczyzna z urazem kończyny dolnej i górnej trafił do szpitala.

W akcji uczestniczyło 15 strażaków i 4 wozy bojowe.

Ł.T