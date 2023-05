Wypadek pod Stargardem. Ciągnik nie ustąpił seatowi

Kierowca ciągnika nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu osobówce i doszło do zderzenia. Fot. OSP Pęzino

48-letnia kobieta została ranna w wypadku, do którego doszło w Pęzinie (powiat stargardzki). W poniedziałek (8 maja) ok. godz. 16. doszło do zderzenia ciągnika Ursus z seatem.

- 30-letni kierowca ciągnika Ursus nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy seata - mówi mł. asp. Dorota Biernikowicz z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek. Poszkodowana została w nim kobieta, pasażerka z seata. Z urazem przedramienia trafiła do szpitala. W działaniach brali udział druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęzinie, a także strażacy ze Stargardu. Była też policja.

- Nasze działania trwały około pięciu godzin – informuje OSP Pęzino.

(W)