Wypadek na hulajnodze

Do szpitala trafił mężczyzna, który poruszał się dziś po Szczecinie hulajnogą elektryczną. Do zdarzenia doszło ok. godz. 17.30 przy ul. Mazurskiej. Tam 42-latek został potrącony przez samochód osobowy.

- Z podejrzeniem urazu kończyny dolnej został przewieziony do szpitala - potwierdza Paulina Heigel. rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Według wstępnych ustaleń policji mężczyzna jadący na hulajnodze był pod wpływem alkoholu.

- Jeśli okaże się, że jechał na hulajnodze w stanie nietrzeźwości, może być ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł - przypomina mł. asp. Paweł Pankau, oficer prasowy KMP w Szczecinie. - Nieco niższa kara finansowa - 1 tys. zł - zgodnie z obowiązującym taryfikatorem czeka amatorów jazdy na dwóch kółkach, których stan będzie określony jako „wskazujący na spożycie alkoholu”, czyli do wartości 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dodatkowo sprawca wypadku musi się liczyć z karą za jego spowodowanie. ©℗

ToT

Fot. Suszą! Szczecin